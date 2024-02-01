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CNN: Зеленский уволит Залужного на этой неделе

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  • 1.02.2024, 8:39
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CNN: Зеленский уволит Залужного на этой неделе
Валерий Залужный

Названы два претендента на должность главнокомандующего ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский уволит главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на этой неделе, сообщил в четверг, 1 февраля, канал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Источники CNN подтвердили, что Залужного вызвали в понедельник на встречу в офис президента и сообщили ему об увольнении.

Как рассказал американскому каналу один из источников, указ президента об отставке Залужного ожидается до конца недели.

Во время разговора, который описывают как «спокойный», Зеленский предложил Залужному другую должность, от которой генерал отказался.

В ответ на это Зеленский сказал, пишет CNN, что отказ Залужного от другой должности не повлияет на решение об отставке.

Претендентами на место Залужного являются командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и глава разведки Кирилл Буданов.

Напомним, 29 января СМИ сообщили о вероятном увольнении Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Минобороны Украины опровергло эту информацию.

В тот же день эти сообщения опроверг и пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров. Сам Зеленский в своем вечернем об отставке Залужного не упомянул.

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