LRT: Избивавший людей во время протестов экс-майор милиции живет в Литве и спокойно ездит в Беларусь 4 1.02.2024, 9:13

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Ему грозит депортация.

Бывший майор белорусской милиции Александр Мотиевич, принимавший участие в подавлении протестов в 2020 году, уехал в Литву, сообщает LRT. Он работает установщиком окон в Литве и спокойно ездит в Беларусь. Ему грозит депортация, но Мотиевич заявил, что не будет ее обжаловать.

Белорус, избивавший протестующих в Лиде, работает в компании по установке окон под Вильнюсом. Его работодатель сообщил LRT, что поверил Мотиевичу, который заявил, что не избивал протестующих — и поэтому принял его на работу.

«Да, он работает в моей компании, — подтвердил руководитель вильнюсского предприятия по установке окон Europos sagumo garantas Юриюс Радюнас. — Я прекрасно знаю, что произошло в Беларуси в 2020 году, у меня там родственники. Я знал, что он милиционер. Поэтому я несколько раз спрашивал, участвовал ли он в тех репрессиях. Он заверил меня, что не причастен, я ему поверил и нанял его, ведь другой информации у меня не было. Я ему сказал: Ладно, работай».

При этом Радюнас отметил, что если информация о том, что Мотиевич избивал протестующих, подтвердится, то он его уволит.

«Я бы с ним даже не разговаривал, если бы знал», — заявил бизнесмен.

Глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте подтвердила, что если полученные данные о Мотиевиче подтвердятся, то «будут приняты решения».

LRT связался с самим экс-милиционером, тот заявил, что если его депортируют, он не будет обжаловать решение. При этом о своем прошлом он рассказывать отказался.