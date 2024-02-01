Путин присвоил звание генерал-майора объявившему об «уничтожении» Мариуполя чеченскому депутату 1.02.2024, 9:48

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Адам Делимханов

В открытом доступе указа нет.

Депутат Госдумы от Чеченской республики Адам Делимханов стал генерал-майором.

Указ о присвоении звания подписал президент России Владимир Путин, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он утверждает, что это произошло 30 января. В открытом доступе указа нет.

Адам Делимханов (слева), Рамзан Кадыров и глава "ДНР" Денис Пушилин

Фото: t.me/adelimkhanov_95

Кадыров отметил, что с начала войны в Украине Делимханов сражался «в первых рядах», принимая участие в захвате Мариуполя и «других важных населенных пунктов» самопровозглашенной «Донецкой народной республики», «координировал действия чеченских подразделений в ходе выполнения оперативно-боевых задач».

По словам Кадырова, Делимханов не нуждается в представлении, поскольку «его знают не только в Чеченской Республике и России, но и во всем мире». «Я от всей души поздравляю Адама Делимханова с погонами генерал-майора! Искренне желаю крепкого здоровья и дальнейших успехов в нелегкой службе», — добавил глава Чечни.

Сам Делимханов поблагодарил Путина, отметив, что «присвоение такого высокого воинского звания — это огромная ответственность». «Нет сомнений, я приложу все усилия, чтобы оправдать это доверие и быть полезным народу и стране», — написал он. По мнению депутата, под руководством Путина и при поддержке Кадырова Россия «продолжит укреплять свою экономическую и военную мощь, защитит народ, культуру, религиозные и семейные ценности, обеспечив достойное будущее» детям и потомкам.

В апреле 2022 года Путин присвоил Делимханову звание Героя России. В указе говорилось, что депутат был отмечен «за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях «ДНР», «ЛНР» и Украины».

Родные братья депутата также являются высокопоставленными офицерами. «Герой России» Алибек Делимханов, занимающий должность первого замкомандующего Северо-Кавказским округом Росгвардии, стал генерал-лейтенантом в апреле 2022 года. А в декабре прошлого года аналогичное звание получил начальник Управления Росгвардии по Чечне Шарип Делимханов.

Адам Делимханов — четвероюродный брат Рамзана Кадырова по матери. Депутат часто присутствует на видео, которые глава Чечни выкладывает в своем телеграм-канале. Одно из них было посвящено захвату Мариуполя: «спецоперация по уничтожению» города «завершена», «указание президента страны Владимира Путина выполнено», объявляет в ролике Делимханов.

Делимханов сидит в Госдуме с 2007 года. По состоянию на август 2022-го он был соавтором в общей сложности 19 законопроектов и до июня того же года ни разу не выступал с думской трибуны.

В конце 90-х Делимханов был водителем чеченского полевого командира Салмана Радуева, осужденного за терроризм. В 1999 году накануне вторжения российских войск в Чечню со своими братьями перешел на сторону Ахмата Кадырова, отца нынешнего руководителя республики.

Парламентария связывали с организацией убийства другого Героя России — Сулима Ямадаева. Некоторое время профайл Делимханова даже находился в базе Интерпола по запросу полиции ОАЭ, однако официальный представитель организации в РФ заявил, что арестовывать здесь его не будут, поскольку у российских силовиков к нему претензий нет.

По данным совместного расследования «Медиазоны» и The Scanner Project, Делимханов был в числе тех, с кем созванивались осужденные за убийство политика Бориса Немцова уроженцы Чечни за несколько дней до преступления, в тот же день и сразу после.

С 2014 года депутат находится под санкциями США за связь с организованной преступностью.