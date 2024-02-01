Буданов отреагировал на слухи о его назначении на пост Залужного
- 1.02.2024, 10:37
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Глава украинской военной разведки ответил журналистам CNN.
Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов не стал комментировал слухи о том, что его могут назначить главнокомандующим Вооруженных Сил Украины вместо Валерия Залужного. Об этом он сообщил в интервью каналу CNN.
Ранее в CNN со ссылкой на источники сообщили, то указ президента об увольнении Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ ожидается к концу недели. Буданов якобы рассматривается как возможная замена.
Журналисты пишут, что главный разведчик Украины не стал обсуждать эти сообщения.
«Лично у меня ни с кем нет конфликтов», – заявил Буданов.
Слухи об отставке Залужного
Вечером 29 января в Сети начала появляться информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы уволил генерала Валерия Залужного с должности Главкома ВСУ.
Позже пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил что информация не соответствует действительности.
В тот же вечер Зеленский в своем ежедневном вечернем обращении в понедельник не сказал ни слова о Залужном.
Позже Залужный опубликовал совместное фото с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой. Вероятно, таким образом главком намекнул, что он продолжает командование войсками, и развеял слухи о своем «увольнении».