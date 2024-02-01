Raiffeisen Bank сообщил о проседании бизнеса в Беларуси 1.02.2024, 23:51

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Тем временем «Приорбанк» оптимизирует работу подразделений.

Активы австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI) в Беларуси в 2023 году упали на 9,1% — они немного недотягивают до 2,5 млрд евро. Об этом говорится в отчетности RBI. Тем временем белорусская «дочка» этой австрийской группы — «Приорбанк» — по всей видимости, продолжает оптимизацию своих подразделений, пишет «Зеркало».

При этом активы белорусского бизнеса RBI замедлили падение в четвертом квартале 2023 года и составили чуть меньше 1%, отмечает издание Office Life. В октябре — декабре прошлого года чистая прибыль (доходы за вычетом расходов и налогов) RBI в нашей стране упала больше чем на 10% и составила 27 млн евро, в целом за год падение прибыли получилось менее значительным — 0,8% (до 112 млн евро). Для сравнения: в России прибыль группы за прошлый год упала почти на треть.

Чистый процентный доход белорусского бизнеса австрийцев в 2023 году упал на 29,7%, до 86 млн евро. Кредитный портфель группы в Беларуси на 31 декабря 2023 года составлял 691 млн евро, сократившись за год на 4,8%. Средства клиентов на конец года составили 1,754 млн евро, падение за год — 11,3%.

Тем временем «Приорбанк» продолжает оптимизировать работу своих банковских подразделений. К примеру, с 1 февраля центральное банковское управление (ЦБУ) в Минске по улице Комсомольская, 13 реорганизовали в дополнительный офис и перенесли его в помещение по адресу Немига, 30. С 1 февраля также ЦБУ в Пинске превратили в дополнительный офис. Ранее с 3 января этого года восемь удаленных рабочих мест реорганизовали в дополнительные офисы (они находятся в Минске, Новополоцке, Бобруйске, Речице, Жлобине и Барановичах).

«УРМ — удаленное рабочее место. ЦБУ выполняет весь перечень операций банка. В то время как УРМ, например, может не быть оборудован кассами, поэтому выполняет не все операции», — пояснили журналисту «Зеркала» как физлицу в контакт-центре «Приорбанка».

Ранее в отчете RBI за третий квартал 2023 года сообщалось, что в Беларуси закрываются офисы банка. На тот момент в целом по миру количество обслуживающих офисов RBI сократилось на 154 в годовом исчислении — до 1545. Конкретно в Беларуси — на 13. К примеру, банк закрыл отделение в Березе (ул. Красноармейская, 26) и в Минске на улице Притыцкого, 105.

Напомним, в апреле 2023 года сообщалось, что «Приорбанк» может перейти под крыло российского «Сбербанка». Как утверждали СМИ, RBI обсуждала возможный обмен своей дочерней кредитной организации «Райффайзенбанк» в РФ на европейские активы российского финучреждения. Позже в RBI заявили, что информация о продаже активов группе СБЕР — это «теоретическое размышление».