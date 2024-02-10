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Украинская авиация «поджарила» районы скопления российских войск

  • 10.02.2024, 10:55
  • 3,602
Украинская авиация «поджарила» районы скопления российских войск

Уничтожены «жирные» цели.

За прошедшие сутки, 9 февраля, украинская авиация нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

Как сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке, бойцы из ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 пункта управления, а также 2 склада боеприпасов врага.

При этом российские войска нанесли 73 авиационных удара, совершили 76 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Также они атаковали Украину дронами-камикадзе.

«Авиационным ударам подверглись: Леоновка Черниговской области; Юнаковка, Яблоновка, Кондратовка Сумской области; Степная Новоселовка, Котляровка, Песчаное, Березники, Нестерное Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Терны, Новомихайловка, Угледар Донецкой области; Работино Запорожской области; Красный Маяк, Крынки, Берислав Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались более 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей», - рассказали в Генштабе.

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