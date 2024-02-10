Россияне все чаще используют на фронте Starlink от Маска 10.02.2024, 17:39

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SpaceX прокомментировала ситуацию.

Российские военные все чаще начали использовать терминалы Starlink на своих позициях, они закупают их через третьи страны.

Об этом сообщает Мілітарный со ссылкой на инженера из Киева Олега Куткова, который занимается терминалами Starlink для украинских военных.

«Действительно, россияне начали активно использовать терминалы на линии фронта», — рассказал он.

По словам Куткова, терминалы активно закупают и перепродают российские реселлеры. Закупки они осуществляют на подставных лиц через третьи страны.

«Отследить и прикрыть эти схемы невозможно, поскольку наши волонтеры так же по всем странам „пылесосят“ терминалы и так же оплачивают с разных карт», — объяснил инженер.

Мілітарный уточнил, что терминалы работают только на территории Украины, но на фронте в 20-километровой зоне невозможно различить, какой стороне принадлежит терминал.

«Поэтому либо работают все, либо не работает никто», — констатировал Кутков.

Он добавил, что в этих зонах на передовой все терминалы используют один канал под одним планировщиком со стороны спутника. Причем сейчас в одной зоне сконцентрировано большое количество терминалов, что приводит к перегрузке системы и падению скорости.

В SpaceX заявили, что компания не ведет никаких дел с российским правительством или его вооруженными силами.

«Starlink не активен в России, то есть сервис не будет работать в этой стране. SpaceX никогда не продавала Starlink в России, а также не поставляла оборудование в Россию», — отметили в компании.

Также в SpaceX заявили, что если получат сведения о том, что терминал Starlink используется подсанкционной или неавторизованной стороной, то расследуют претензию и, если она подтвердится, примут меры для дезактивации терминала.