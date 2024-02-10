Появились подробности атаки пациента с топором на бригаду врачей 4 10.02.2024, 21:32

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Фото: TUT.BY

Напавший — пациент «Новинок».

В Минске 10 февраля бригада медиков приехала, чтобы забрать 33-летнего мужчину и доставить его в больницу. Пациент неожиданно напал на медиков с топором, рассказал «Зеркалу» источник в столичной системе здравоохранения. В результате двое сотрудников «психбригады» получили серьезные травмы.

Вызов поступил днем в субботу, 10 февраля. Специальной бригаде по перевозке пациентов с психическими нарушениями городской станции скорой медицинской помощи нужно было забрать 33-летнего мужчину, живущего с отцом в одном из частных домов на улице Пржевальского. Доставить его необходимо было в РНПЦ психического здоровья в Новинках. Ранее по этому адресу специальные бригады уже ездили.

«Просили отца — если вы еще раз будете вызывать бригаду — вызывайте милицию. Потому что у вас очень агрессивный сын. Но всем всегда все равно. Хотя на районе выезжает с бригадой сотрудник милиции. А в Минске всем как бы наплевать», — рассказал собеседник.

В дом зашли двое — 42-летний старший бригады фельдшер Сергей Савельев и 30-летний фельдшер Глеб Чарняков. Пациент в это время лежал. Его попросили встать, он послушал и пошел.

Позже Савельев услышал, что сзади что-то упало. Обернувшись, он увидел своего младшего напарника, лежащего в крови. Рядом был пациент с топором. Пока старший бригады вытягивал пострадавшего коллегу, мужчина бил ему по голове топором. После они быстро уехали в больницу. Чарняков на тот момент был «мутный» и еле стоял на ногах.

Во время нападения 33-летний мужчина, которого должны были доставить в РНПЦ, порезал палец. Позже отец пациента вызвал еще одну бригаду скорой, которая приехала уже с милицией.

По словам источника, у Чарнякова — оскольчатый перелом черепа. У его старшего товарища тоже перелом костей черепа. Служебная машина скорой помощи была в крови и там были заметны окровавленные осколки. Состояние обоих пострадавших средней степени тяжести.

Как рассказали «Зеркалу», заведующий подстанции № 1, к которой относится бригада «психперевозки», решил не навещать пострадавших.