Ветеран войны в Афганистане: Николай Статкевич — личный враг Лукашенко 1 11.02.2024, 12:24

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Фото: «Белсат»

Белорусы присоединяются к кампании в поддержку лидера оппозиции.

Уже ровно год нет вестей от политзаключенного Николая Статкевича – последнее письмо от политика пришло 9 февраля 2023 года.

Почему Лукашенко так сильно боится Николая Статкевича и как можно поддержать лидера белорусской оппозиции?

Специальным комментарием с «Баста!» поделился соратник Статкевича, зампредседателя партии «Народная Грамада», ветеран афганской войны Евгений Вильский:

— Статкевич - личный враг Лукашенко. Он пример несломленной и принципиальной мужественности в борьбе с режимом. Недаром он один из немногих, кто осужден на особый режим содержания и был одним из первых арестованных политиков в 2020 году. Статкевич поставлен в условия incommunicado.

Мы требуем реакции от демократических сил, поскольку никаких эффективных санкций, направленных на защиту прав человека, против режима в Беларуси не введено. Необходимо исправить ситуацию. Мы запустили акцию «Гандлю не!».

Каждый может отправить свое обращение в наш бот. Это может быть видеоролик с поддержкой и словами солидарности Статкевичу или текстовое сообщение, которое мы сможем разместить на всех доступных нам информационных ресурсах.

Также призываем белорусов выходить на акции солидарности и напоминать о происходящем беспределе в отношении Николая Статкевича и других политзаключенных.

Напомним, что главный редактор Charter97.org Наталья Радина и партия «Народная Грамада»инициировали международную кампанию поддержки «Покажите Статкевича!».