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ГУР официально подтвердило использование армией России Starlink

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  • 11.02.2024, 12:51
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ГУР официально подтвердило использование армией России Starlink

Украинская разведка раскрыла подробности.

Главное управление разведки Минобороны Украины официально подтвердило, что российская террористическая армия начала использовать спутниковый интернет Starlink. Факт применения захватчиками американской технологии был зафиксировано вблизи Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

При этом масштаб использования россиянами терминалов Starlink на войне растет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР Минобороны Украины.

Накануне в сети появилась информация, что российские войска используют терминалы Starlink на фронте. Это подтвердили, в частности, кадры аэроразведки, на которых была зафиксирована характерная прямоугольная антенна Starlink на позициях российских оккупантов.

Позже украинские разведчики подтверждили использование систем спутниковой связи Starlink российскими оккупантами на фронте. В частности, радиоперехват разговора захватчиков свидетельствует, что для налаживания доступа к интернету терминалы Starlink установили в подразделениях 83-й десантной бригады ВС РФ.

Также в ГУР добавили, что оккупационные войска 83-й десантно-штурмовой бригады террористической России действуют в Донецкой области вблизи Клищиевки и Андреевки.

В то же время представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов заявил, что масштаб использования россиянами терминалов Starlink на войне растет. Он объяснил, что ситуация со спутниковым интернетом у врага начинает набирать системный характер.

Ранее сообщалось, что оккупанты стали все чаще применять на передовой терминалы Starlink. Россияне закупают и перепродают их через третьи страны на подставных лиц.

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