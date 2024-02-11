ГУР официально подтвердило использование армией России Starlink 4 11.02.2024, 12:51

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Украинская разведка раскрыла подробности.

Главное управление разведки Минобороны Украины официально подтвердило, что российская террористическая армия начала использовать спутниковый интернет Starlink. Факт применения захватчиками американской технологии был зафиксировано вблизи Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

При этом масштаб использования россиянами терминалов Starlink на войне растет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР Минобороны Украины.

Накануне в сети появилась информация, что российские войска используют терминалы Starlink на фронте. Это подтвердили, в частности, кадры аэроразведки, на которых была зафиксирована характерная прямоугольная антенна Starlink на позициях российских оккупантов.

Позже украинские разведчики подтверждили использование систем спутниковой связи Starlink российскими оккупантами на фронте. В частности, радиоперехват разговора захватчиков свидетельствует, что для налаживания доступа к интернету терминалы Starlink установили в подразделениях 83-й десантной бригады ВС РФ.

Также в ГУР добавили, что оккупационные войска 83-й десантно-штурмовой бригады террористической России действуют в Донецкой области вблизи Клищиевки и Андреевки.

В то же время представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов заявил, что масштаб использования россиянами терминалов Starlink на войне растет. Он объяснил, что ситуация со спутниковым интернетом у врага начинает набирать системный характер.

Ранее сообщалось, что оккупанты стали все чаще применять на передовой терминалы Starlink. Россияне закупают и перепродают их через третьи страны на подставных лиц.