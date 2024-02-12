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Пашинян: Армения может пересмотреть свое членство в ОДКБ

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  • 12.02.2024, 11:48
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Пашинян: Армения может пересмотреть свое членство в ОДКБ
Никол Пашинян

Но вступление в НАТО не обсуждает.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна может пересмотреть свое членство в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом он сказал в интервью The Telegraph.

«В Армении есть определенные дискуссии о том, соответствует ли стратегия, основанная на альянсе, долгосрочным интересам страны», – отметил Пашинян.

В то же время, по его словам, вступление Армении в НАТО «не является вопросом, который мы обсуждали или обсуждаем».

Пашинян и ранее намекал, что рассматривает выход Армении из Организации договора о коллективной безопасности, если придет к выводу, что это уже не отвечает интересам страны.

Он также заявлял, что Армения больше не может полагаться на Россию как на своего главного оборонного и военного партнера, поскольку Кремль неоднократно подводил ее.

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