Российские чиновники начали говорить на китайском 5 13.02.2024, 8:21

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Опубликовано видео из «колонии Поднебесной».

Россия все больше становится похожа на китайского сателлита и даже колонию КНР. Российские чиновники заговорили на китайском языке, пытаясь сделать приятно властям Китая.

Информационное агентство сообщают, что губернатор Амурской области Орлов и мэр Невинномысска в Ставропольском крае Миненков опубликовали видеопоздравления с китайским Новым годом на китайском языке, передает dialog.ua.

Орлов сообщил, что в городах все вывески печатаются на русском и китайском, а в детских садах Амурской области воспитанники изучают китайский.

В этом году праздник широко отпраздновали в России в рамках года культуры РФ - Китая. В Москве и других крупных городах прошли концерты, фестивали и другие мероприятия, посвященные китайской культуре.

Кремлевский «НТВ» сообщил, что в Москве так широко праздник ранее не отмечался. Российские пользователи социальных сетей с недоумением наблюдают за происходящим, поскольку Россия на их глазах скатывается в положение настоящей колонии Пекина.

Война в Украине привела к аномальному сближению России и Китая. Западные эксперты считают, что в условиях разрыва отношения с Западом Москва попадает в зависимость от Пекина и буквально становится сырьевой колонией китайского государства. Россия сдает Китаю целые сектора своей экономики, как, например, рынок автомобилей.

Пытаясь понравиться Китаю, российские власти готовы идти на сомнительные поступки. Поздравления чиновников на китайском языке лишь один из примеров.

Эксперты отмечают, что подобные шаги могут иметь негативные последствия для России. Во-первых, они могут привести к усилению зависимости России от Китая. Во-вторых, они могут негативно сказаться на имидже России на мировой арене.