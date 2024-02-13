Из Москвы этого не видно: Китай забирает российские территории 13.02.2024, 11:59

Эксперт раскрыл грандиозные масштабы экспансии.

В России губернатор Амурской области записал поздравление с Китайским Новым годом и сделал это на китайском языке. Интересно, что после интервью Владимира Путина и его «исторических экскурсов», заговорили и о том, что Китай может претендовать на российские земли.

В Амурском регионе достаточно много людей говорят на китайском. Об этом «24 Каналу» рассказал российский оппозиционный журналист Сергей Асланян, заметив, что для местного населения так выгодно учитывая будущее.

Россияне хотят выжить благодаря Китаю

Китайцы достаточно жесткие люди. У них есть ощущение принадлежности к определенному сообществу. Сергей Асланян вспомнил, как находясь в Китае, замечал, что местные видят в нем только иностранца.

«Из Москвы этого не видно. Например, не видно, как ползучая экспансия Китая медленно отторгает российские территории», – подчеркнул российский оппозиционный журналист.

Много лет назад, большое количество земель России были закрыты для самих россиян. Анклавы по лесопереработке, контрабандное браконьерство – всё это охраняли китайцы. Даже сейчас некоторые местные из приграничных регионов рассказывают, что боятся ходить вглубь территорий, потому что там по периметру стоят китайские охранники. Они вооружены.

«Если прочитать китайскую прессу, то там написано, что не надо вкладывать в экономику сопредельных территорий, а надо позволить своему местному населению ассимилировать эти территории, чтобы зайти в них и тогда начать развивать», – отметил Сергей Асланян.

Например, у китайцев есть партийная пресса, которая рассказывает, что людям надо делать и это происходит на уровне приказов. То есть условно могут сказать, чтобы китайские женщины переходили на территорию России, женились на местных мужчинах и так постепенно вырастили новое поколение китайцев.

«Когда Амурский губернатор говорит на китайском языке, то это уже запоздалая реакция, потому что его население бежит в Китай жить. До войны многие россияне даже сдавали в аренду свои квартиры, а сами на эти деньги искали жилье в Китае. Люди понимают, что в таких отдаленных регионах российская власть не будет улучшать экономику, уровень жизни, поэтому все просто хотят выжить, а сделать это можно благодаря Поднебесной.

Амурский губернатор понял, что уже совсем скоро может прислуживать другому хозяину с китайским билетом коммунистической партии. Если посмотреть от Урала до дальнего Востока – это территория, которую Китай медленно забирает», – подчеркнул Асланян.