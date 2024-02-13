ЕС и Армения выводят партнерство на новый уровень 13.02.2024, 21:09

Брюссель и Ереван готовы углублять связи.

Армения и Европейский Союз решили начать работу «над новой амбициозной программой сотрудничества». Об этом сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после заседания Совета партнерства ЕС-Армения во вторник, 13 февраля, в Брюсселе, передает DW.

«Это решение — мощный сигнал взаимной заинтересованности в новом стратегическом этапе наших отношений, и оно обеспечит четкую дорожную карту и видение дальнейшего пути, - сказал дипломат. - Речь идет о будущем, а будущее начинается сегодня».

По его словам, в ближайшие месяцы Брюссель и Ереван планируют развивать диалог в вопросах внешней политики и политики безопасности. «Сегодняшние встречи ясно показали, что связи между ЕС и Арменией сильны как никогда, и что существует взаимная заинтересованность в их дальнейшем развитии», - заявил Боррель.

В 2023 году динамика углубления отношений Армении с Евросоюзом была « очень интенсивной», отметил министр иностранных дел Арарат Мирзоян, и эта тенденция продолжается. «Армения считает, что все необходимые требования выполнены и настало время начать диалог о либерализации визового режима», - заявил он.

«Я принял к сведению большой интерес Армении и призвал ее еще активнее проводить реформы для достижения прогресса в этом вопросе», - сказал со своей стороны Боррель о возможностях начала диалога о «безвизе» для армян.

Брюссель также настаивает на продолжении процесса нормализации отношений Армении и Азербайджана. Заседание Совета партнерства ЕС-Армения прошло на фоне инцидента со стрельбой на границе двух стран. «Вчерашний армянский обстрел азербайджанских солдат был прискорбным. Но сегодняшняя реакция Азербайджана кажется непропорциональной, после того, как он проигнорировал заявление Минобороны Армении, что инцидент будет полностью расследован», - указал Жозеп Боррель. По его словам, это еще раз демонстрирует необходимость разграничения сил, за что Евросоюз выступает уже долгое время.

Верховный дипломат ЕС пообещал, что Брюссель продолжит оказывать поддержку перемещенным из Нагорно-Карабахского региона армянам. Он объявил о выделении Еврокомиссией еще 5,5 млн евро в качестве гуманитарной помощи в дополнение к 12,2 млн евро срочной гуманитарной помощи, предоставленной в сентябре 2023-го, а также к 15 млн бюджетной поддержки социально-экономических потребностей Армении.