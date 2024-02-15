Блогер почти одинаково пообедал в двух популярных минских столовых и сравнил чеки 6 15.02.2024, 14:20

5,738

Разница его удивила.

Автор Instagram-блога @chtopochem_minsk, который пишет о столичных заведениях и акциях, сравнил цены в столовых двух самых известных минских универмагов. Оказалось, что поесть в ГУМе стоит в два раза дороже, чем в ЦУМе. К обсуждению обоих магазинов в соцсетях подключились и другие минчане — писали не только про еду в столовых.

Сначала блогер выбрал для дегустации ГУМ на перекрестке проспекта Независимости и улицы Ленина и сразу признался, что этот универмаг «удивил его больше». Небольшая столовая находится там на четвертом этаже, пишет zerkalo.io.

Автор видео отметил, что в ГУМе «ассортимент не особо большой, набор блюд стандартный для столовых». Он выбрал на обед щи, рис с овощами, куриное филе, кусочек хлеба и компот.

— По вкусу вопросов нет, а вот цена меня очень удивила — 15 рублей 35 копеек, — рассказал блогер, добавив, что дороже всему ему обошлось филе — 7,6 рубля.

Столовая в ЦУМе возле площади Якуба Коласа показалась автору ролика просторнее, зато и людей и там было гораздо больше. Ассортимент он назвал таким же стандартным и постарался взять похожий набор блюд, чтобы сравнить цены: борщ, гречневую кашу, куриное филе, хлеб и компот.

Чек в столовой ЦУМа составил 8 рублей 14 копеек — то есть почти в два раза дешевле, чем в ГУМе.

В комментарии под видео пришли другие белорусы и принялись обсуждать оба столичных универмага и их столовки. Мнения разошлись: некоторые больше хвалили ЦУМ и говорили, что там не только еда дешевле.

«В ЦУМе оч даже в соотношении цена и качество. И всегда все свежее».

«В ГУМе вообще все дорого. Такое ощущение, что раза в 2−3 дороже, чем должно быть», — написала одна пользовательница.

Однако другой пожаловался, что в ЦУМе его неоднократно обсчитывали, а третий рассказал, что отравился в столовой этого магазина «салатиком типа оливье». Но такое случалось и с посетителями ГУМа.

«Была неделю назад, вечером пришлось таблетки „от желудка“ принимать после того обеда», — написала минчанка.

«В ГУМе вполне вкусно, но как-то там грустно. И еще им бы столовые приборы поменять, а то у меня вилка немного прогнулась от того, что пыталась ей разрезать вполне мягкую курицу», — рассказала другая.

«В ЦУМе есть очень приятные блюда, которых нет в кафе и ресторанах, но там очень часто зависают компании с тяжелым алкоголем», — отметила третья.

Есть те, кому ни нравится столовая ни в ГУМе, ни в ЦУМе:

«Дорого! И невкусно, все примитивно, а про оформление блюд даже говорить не хочется».

«За такие деньги можно нормально поесть в кафе».

Но кое-кто из пользователей считает, что белорусов и более дорогим общепитом не испугаешь:

«В KFC (крупнейшая в Беларуси фастфуд-сеть. — Прим. ред.), где один бургер 15 рублей стоит, в очереди фиг достоишься. Л — логика бедных белорусов».

Отметим, в конце прошлого года в Белстате сообщили, что белорусы в среднем оставляли в магазинах и кафе 22,3 рубля в день, а конкретно в общепите за 11 месяцев 2023 года потратили более 4,5 млрд рублей — на 10,3% больше, чем за те же месяцы 2022 года.