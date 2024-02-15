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СБУ разыскивает любимую певицу Лукашенко

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  • 15.02.2024, 16:46
  • 8,362
СБУ разыскивает любимую певицу Лукашенко

Она поддержала вторжение РФ в Украину.

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу и сообщила о заочном подозрении певице и бывшему члену «Партии регионов» Таисии Повалий за колобрационную деятельность и поддержку вооруженной агрессии России против Украины, сообщает «Украинская правда».

«Служба безопасности собрала доказательную базу на певицу и бывшего народного депутата Таисию Повалий, которая оправдывает агрессивную войну РФ против Украины. Накануне полномасштабного вторжения РФ она выехала в страну-агрессора, где получила российское гражданство и публично поддержала Кремль», — говорится в постановлении.

Сообщается, что во время интервью московскому интернет-изданию Повалий восхваляла Владимира Путина и призывала к захвату всей территории Украины. Также она пыталась дискредитировать украинских защитников, принимавших участие в боях за Киев.

По данным СБУ, кроме того в сентябре 2023 года Повалий по приглашению главы оккупированной Луганщины Леонида Пасечника выступила на концерте в Луганске.

Со сцены Повалий высказалась в поддержку российских захватчиков и героизировала их участие в войне против Украины.

Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности в пользу России.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили певице о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: коллаборационная деятельность; публичные призывы к агрессивной войне; оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины.

Напомним, Таисия Повалий — завсегдатай концертов, которые организовывает Лукашенко. Певица приезжала в Александрию и пела вместе с диктатором песню «Верба».

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