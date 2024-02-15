Могут ли страны НАТО ввести войска в Украину? 15.02.2024, 17:33

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Политолог назвал сценарий, при котором это станет возможным.

В российском медиапространстве время от времени появляются сообщения о вступлении НАТО в войну в Украине. Не так давно пропагандисты «РИА Новости» заявили, что Британия предложила союзникам по Альянсу рассмотреть вопрос направления на Украину экспедиционного корпуса.

Почему появляются подобные сообщения? Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— Они носят сугубо пропагандистский характер. Данные сообщения должны обосновать их тезис о том, что якобы Россия воюет не с Украиной, а с НАТО. У них нет практических подтверждений этому, но российской власти нужно убедить своих граждан, мол, война идет с НАТО. Тема в основном направлена на внутреннюю аудиторию, но в последнее время заметно, что пытаются пугать этим и западную аудиторию.

Это такая попытка сыграть на настроении той части публики, которая разделяет разные конспирологические теории. Верит, что от них якобы какую-то информацию утаивают. В общем, пугают западную аудиторию рисками войны с РФ.

Эти риски, кстати, осознаются очень серьезно сейчас западными политиками, но речь идет только о той ситуации, если Россия нападет на страны НАТО. Абсолютно очевидно (и этому есть много подтверждений), что НАТО в целом и отдельные страны Альянса не собираются воевать в Украине и вступать в войну против РФ.

— Все же, есть ли сценарии, при которых либо НАТО вступает в войну в Украине, либо отдельные страны посылают какие-то миротворческие корпусы, еще какие-то войска на территорию Украины?

— Мы можем предполагать чисто теоретически, как на самом деле будет, сказать сложно. Есть много футурологических обширных статей о том, как Россия может напасть на НАТО, а в частотности на страны Балтии и Польшу. Есть сценарии, касающиеся захвата легендарного Сувалкского коридора.

При этом многие эксперты задаются вопросом: задействует ли НАТО в этом случае 5-ю статью? Однозначного ответа нет.

Однако в большинстве случает эксперты признают, что если Россия напрямую официально нападет на страну НАТО, Альянс должен вступить в войну. Если при этом идет еще война в Украине, то будет участие именно в военных действиях в Украине. То есть будут защищать территорию стран НАТО, но параллельно могут идти военные действия в Украине. Это один из гипотетических сценариев.

Россия же рассчитывает на нападение в режиме гибридной войны, как на Украину в 2014-ом. Они надеются, что тогда НАТО не применит 5-ю статью.

— Действительно, все чаще мы слышим сценарии в различных СМИ, когда Россия нападает на страны НАТО, но есть много гибридных методов, которые Россия уже использует. К примеру — российские РЭБ глушили сигналы GPS в Польше и странах Балтии. Каким может быть ответ НАТО, если Россия пойдет на прямые действия, хоть и гибридные?

— Если речь идет все-таки о военном вторжении, например — в страны Балтии, то у меня нет никаких сомнений, что будет задействована 5-я статья НАТО. Сейчас в Европе активно обсуждается риск, который касается того, что, допустим, президентом США станет Дональд Трамп. Согласится ли он, чтобы американские войска защищали страны Балтии? Никто сейчас точно не может ответить.

К слову, например, в Литве расположены военные контингенты стран НАТО. То есть даже если в гибридной форме будет вторжение российских войск («зеленых человечков»), попытка захвата военных и государственных объектов, то здесь уже не важно, кто нападает, а важен сам факт нападения.

Если будет нападение на военные базы НАТО в странах Балтии, тогда военные действия неизбежны. Одно дело — задействовать 5-ю статью, официально объявить войну, но поскольку есть сам факт нападения, военные действия уже начинаются как защита этой страны.

Даже до принятия политических решений есть оперативные планы, что делать, каким образом сдерживать нападения. Думаю, что с высокой вероятностью (такие документы, как правило, секретны) в НАТО уже есть конкретные планы действий на случаи атак в странах Балтии.

Они должны помочь и местным властям, и полицейским структурам, и местным службам безопасности защитить конституционный строй, госучреждения, если будут попытки насильственных действий в формате гибридной войны.

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