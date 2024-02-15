Россияне прячут носители «Калибров»: насколько сложно поразить эти корабли 1 15.02.2024, 18:20

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ВСУ смогут достать и туда?

Российские оккупанты спрятали носители ракет «Калибр» в районе Новороссийской бухты. Речь идет о 4 дизельных подводных лодках, в каждой из них – по 4 2Калибра2.

Враг прикрывает их береговыми ракетными комплексами. Это «24 Каналу» отметил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

ВСУ смогут туда достать

Роман Свитан отметил, что россияне прикрывают ракетоносители «Калибров» береговыми ракетными комплексами. Враг прекрасно понимает, что их корабельные системы безопасности не справятся ни с беспилотниками, ни с ракетами и так далее.

- Мы можем туда достать. Но из-за этой серьезной системы и ПВО, и в целом охраны порта пока, вероятнее всего, подбираем ключи некоторые. Хотя там можно зайти и с гор, уничтожив ту железную дорогу, выключив соединение с материком этой бухты, – сказал он.

Там есть много механизмов. По мнению полковника ВСУ в запасе, они будут как-то использоваться в ближайшее время. Вечером 24 января беспилотники прилетели в нефтеперерабатывающий завод в российском городе Туапсе, что южнее Новороссийска.

«Итак, беспилотники проходили рядом. То есть мимо Новороссийска шли на Туапсе и выполнили задание. Вероятнее всего, мы в этом году выполним и эту задачу тоже», – добавил военный эксперт.