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Бывший российский пропагандист сдался латвийским спецслужбам

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  • 15.02.2024, 22:00
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Бывший российский пропагандист сдался латвийским спецслужбам
Марат Касем

Он раскаялся и рассказал о кухне пропагандистской сети и методичках.

Бывший шеф-редактор «Sputnik Литва» Марат Касем, который был задержан и затем оштрафован в Латвии, решил сдаться местным спецслужбам и не возвращаться в Россию. Об этом он рассказал в интервью журналисту Илье Азару для «Новой газеты Европа».

Касем приехал в Латвию в конце 2022 года. Его задержали за сотрудничество с кремлевским пропагандистским ресурсом, находящимся под санкциями, и арестовали 5 января по подозрению в обходе ограничений ЕС. По словам Касема, тогда он приехал «не с пустыми руками», а с «подарками» для латвийских спецслужб, на милость которых и ехал осознанно сдаваться.

Как объяснил бывший пропагандист, после вторжения России в Украину ему «стало абсолютно понятно, что следующая — Латвия и вообще страны Балтии». «Ну, может, между ними будет Молдова. Но в любом случае к этому придет. Это вызвало у меня панику, и я начал думать, как остановить свою деятельность на территории России», — отметил он.

Касем — гражданин Латвии. Он утверждает, что у него никогда не было российского паспорта — только вид на жительство, а в республике у него «друзья, родственники и недвижимость». По словам бывшего пропагандиста, 24 февраля 2022 года стало датой, после которой он «прозрел» и решил, что больше не хочет иметь ничего общего с путинским режимом.

На вопрос, почему он не уехал сразу, а продолжал работать в «Sputnik Литва» еще около 10 месяцев, Касем сказал, что ему «было очень страшно», как его примут в Латвии, но самой главной проблемой стало наличие компромата. «У управления режимной безопасности МИА „Россия сегодня“ были компрометирующие материалы на меня, которые я бы очень не хотел, чтобы они были опубликованы. Они касаются моей личной жизни», — уточнил Касем.

После ареста в Латвии он находился в Центральной рижской тюрьме. МИД РФ называл задержание Касема нарушением прав и свобод человека, а гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев и депутат Госдумы Мария Бутина пикетировали латвийское посольство с призывом освободить пропагандиста.

В конце апреля Касема отпустили под подписку о невыезде. В итоге его оштрафовали на €15,5 тыс. за «незаконную интеллектуальную и физическую поддержку России по личным мотивам и из корыстных побуждений», а затем отпустили. Летом прошлого года представитель МИД РФ Мария Захарова утверждала, что Касем покинул Латвию, «опасаясь возобновления уголовного преследования».

После вторжения России в Украину Евросоюз заблокировал на территории стран-членов ресурсы Sputnik и RT, обвинив их в распространении дезинформации. Сама Латвия запретила работу холдинга «Россия сегодня», куда входит Sputnik, еще раньше, объяснив это персональными санкциями ЕС против Киселева.

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