Белый дом подтвердил, что угроза нацбезопасности связана с космическим оружием России 16.02.2024, 1:08

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Байден поручил провести переговоры.

В Белом доме подтвердили, что «серьезная угроза нацбезопасности» США, о которой ранее предупредили членов Конгресса, связана с действиями России в космосе.

Представитель Белого дома Джон Кирби во время брифинга в четверг, 15 февраля, сказал, что не может полностью раскрыть природу угрозы, но может подтвердить что она связана с «противоспутниковыми средствами», которые разрабатывает Россия.

Кирби уточнил, что речь не идет об уже развернутых и действующих средствах и сейчас они не представляют угрозы ничьей безопасности. Он также подчеркнул, что это не оружие, которое может быть использовано для атак на людей. По его словам, президент Джо Байден уже поручил провести «прямые дипломатические контакты» с Россией и союзниками по этому поводу.

14 февраля республиканец Майк Тернер, возглавляющий Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США, заявил о наличии разведданных о «серьезной угрозе национальной безопасности» США. Не уточняя сути этих данных, Тернер заявил, что подотчетный ему комитет решил поделиться информацией со всеми членами Конгресса США, и призвал Джо Байдена рассекретить данные разведки, чтобы «Конгресс, администрация [президента США] и наши союзники могли открыто обсудить действия, необходимые для реагирования на эту угрозу».

Американские СМИ выяснили, что речь идет о данных о прогрессе России в разработке нового противоспутникового ядерного оружия космического базирования, которое может угрожать американской сети спутников.

Три американских чиновника на условиях анонимности сказали CNN, что российская система еще в разработке и не выведена на орбиту.