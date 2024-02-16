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NYT: США приняли внезапные меры для борьбы с «космическим оружием» России

  • 16.02.2024, 9:50
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NYT: США приняли внезапные меры для борьбы с «космическим оружием» России

Стало известно, что предпринял Пентагон.

Пентагон запустил несколько спутников для обнаружения ракет России и Китая, которые могут быть запущены по американским объектам на орбите. Это произошло спустя несколько часов после того, как в США сообщили о разработке Россией оружия для нанесения подобных ударов, пишет The New York Times.

Запущенные спутники представляют собой гиперзвуковые и баллистические космические датчики слежения. В течение пяти лет Пентагон собирается покрыть низкую околоземную орбиту сотнями подобных спутников. Агентство космического развития военного ведомства потратит на это почти $14 млрд. Производить спутники будут в основном крупные военные поставщики — Lockheed Martin и Northrop Grumman.

Расчет состоит в том, что даже если у противников США получится вывести из строя некоторые американские спутники, система продолжит работу, переключаясь на другие аппараты в орбитальной паутине.

Прототип сети Пентагона из двух спутников был запущен 14 февраля с помощью ракеты Space X. Тестирование системы будет продолжаться в течение ближайших лет.

До этого американские военные создавали спутники размером со школьный автобус, на покупку и постройку которых уходили десятилетия, а на запуск — годы, отметила замминистра обороны США Кэтлин Хикс. Теперь же, по ее словам, Пентагон переходит к созданию группировки недорогих спутников, которые могут «запускаться почти еженедельно».

Новая космическая группировка будет противодействовать «серьезной угрозе национальной безопасности», о которой ранее сообщил председатель Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер. Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби подтвердил, что сообщение Тернера «связано с противоспутниковым потенциалом, который разрабатывает Россия». При этом он подчеркнул, что Россия пока не развернула свои технологии.

Также Кирби сообщил, что президент Джо Байден распорядился начать переговоры с Россией по вопросу оружия в космосе.

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