Боевики из офтальмологического отделения: как ХАМАС прятал заложников в больнице 16.02.2024, 13:15

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Израильские военные поставили ультиматум и взяли в плен целый ряд террористов в Хан-Юнисе.

ЦАХАЛ раскрывает новые подробности использования террористами больницы «Насер» в Хан-Юнисе, где смогли задержать участников резни 7 октября, передают «Детали».

«Когда действовало временное прекращение огня, я пришел навестить командира своего отряда ХАМАСа. Он размещался в больнице», – рассказывает один из террористов. Видео его допроса опубликовала армейская пресс-служба.

В больнице «Насер» этот боевик встретил своего товарища Салема, который как раз занимался охраной заложников. Всего в больнице держали, по его словам, около десяти похищенных. Там же базировались порядка 50 террористов, включая его командира Абу Раджа.

Располагались они в офтальмологическом отделении, причем занимали только его часть – три палаты. А вокруг было множество жителей сектора, эвакуировавшихся из других его частей.

Люди жили в палатках во дворе больницы и ночевали на полах в палатах и коридорах. А прямо среди этого людского скопления прятались вооруженные боевики и держали заложников. Конечно, от простых жителей Газы они тоже отгородились.

«Они поставили столы и шкафы, сделав так, чтобы пройти мог только один человек. И охраняли дверь», – рассказывает пленный террорист.

Армия Израиля опубликовала и карту, согласно которой ХАМАС помещался еще в двух корпусах медицинского учреждения. На противоположном конце больничного комплекса располагался штаб разведки террористов. А у ворот – пост полиции ХАМАСа.

С территории медучреждения периодически обстреливали солдат. Тогда израильские военные связались с директором больницы и поставили ультиматум: если в течение 12 часов боевики не покинут ее территорию, ЦАХАЛ примет ответные меры.

15 февраля утром состоялась армейская операция на территории больницы. В ее рамках был арестован целый ряд террористов.