закрыть
16 февраля 2024, пятница, 18:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Юлия Навальная: Путин и его окружение понесут ответственность

4
  • 16.02.2024, 17:48
  • 3,100
Юлия Навальная: Путин и его окружение понесут ответственность

Мировое сообщество должно сплотиться против российского режима.

Юлия Навальная, жена российского оппозиционера Алексея Навального, выступила на Мюнхенской конференции по безопасности и прокомментировала сообщения о смерти ее мужа.

«Наверное, вы все уже видели приходящие сегодня ужасные новости. Я тоже думала: идти сюда или лететь к моим детям. Потом я подумала, что сделал бы Алексей Навальный. И я уверена, что он бы был здесь, он был бы на этой сцене. Я не знаю, верить или нет тем ужасным новостям, которые мы получаем из государственных источников России. Потому что долгие годы, и вы все это знаете, мы не можем верить Путину и путинскому правительству. Они всегда врут», – сказала Юлия.

Юлия Навальная заявила, что Владимир Путин и его окружение должны нести ответственность за все, что они сделали с Россией. Она призвала мировое сообщество сплотиться против российского режима.

«Но если это правда, я хочу, чтобы Путин, всё его окружение, путинские друзья, его правительство знали: они понесут ответственность за то, что они сделали с нашей страной, моей семьей и моим мужем. И этот день наступит очень скоро. Я хочу призвать всё мировое сообщество, всех, находящихся в этом зале, всех людей в мире, чтобы мы вместе сплотились и победили это зло, победили ужасающий режим, который сейчас в России. Этот режим и Владимир Путин должны понести персональную ответственность за все те ужасные вещи, которые они делают с моей страной, с нашей страной Россией, в последние годы», – заявила Юлия Навальная.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко
Крестный отец
Крестный отец Ирина Халип