Юлия Навальная: Путин и его окружение понесут ответственность 4 16.02.2024, 17:48

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Мировое сообщество должно сплотиться против российского режима.

Юлия Навальная, жена российского оппозиционера Алексея Навального, выступила на Мюнхенской конференции по безопасности и прокомментировала сообщения о смерти ее мужа.

«Наверное, вы все уже видели приходящие сегодня ужасные новости. Я тоже думала: идти сюда или лететь к моим детям. Потом я подумала, что сделал бы Алексей Навальный. И я уверена, что он бы был здесь, он был бы на этой сцене. Я не знаю, верить или нет тем ужасным новостям, которые мы получаем из государственных источников России. Потому что долгие годы, и вы все это знаете, мы не можем верить Путину и путинскому правительству. Они всегда врут», – сказала Юлия.

Юлия Навальная заявила, что Владимир Путин и его окружение должны нести ответственность за все, что они сделали с Россией. Она призвала мировое сообщество сплотиться против российского режима.

«Но если это правда, я хочу, чтобы Путин, всё его окружение, путинские друзья, его правительство знали: они понесут ответственность за то, что они сделали с нашей страной, моей семьей и моим мужем. И этот день наступит очень скоро. Я хочу призвать всё мировое сообщество, всех, находящихся в этом зале, всех людей в мире, чтобы мы вместе сплотились и победили это зло, победили ужасающий режим, который сейчас в России. Этот режим и Владимир Путин должны понести персональную ответственность за все те ужасные вещи, которые они делают с моей страной, с нашей страной Россией, в последние годы», – заявила Юлия Навальная.