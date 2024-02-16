В Беларуси упростили процедуру техосмотра и увеличили срок действия водительских прав

В Беларуси упростили процедуру техосмотра и увеличили срок действия водительских прав1
- 16.02.2024, 19:15
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Подробности.
Более 200 административных процедур скорректировали в Беларуси, некоторые из них исключили из-за того, что они больше не актуальны. Соответствующий указ подписал 16 февраля Лукашенко, сообщает его пресс-служба.
Отмечается, что изменения внесли с учетом применения этих процедур на практике и предложений заинтересованных органов и организаций.
В частности, упрощена процедура техосмотра. Теперь для прохождения диагностики нужно собрать меньше документов.
«При выдаче разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении больше не требуются водительское удостоверение и страховое свидетельство», — говорится в сообщении.
Справку о регистрации автомобиля в ГАИ можно будет получить быстрее: срок уменьшили с десяти до семи дней.
При этом срок действия водительских прав увеличили вдвое. Их будут выдавать на 20 лет. Кроме того, разрешения на допуск к участию в дорожном движении новых автомобилей (не старше трех лет) будут теперь действовать три года.
Указ вступит в силу спустя месяц после официального опубликования.