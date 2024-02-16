Олаф Шольц: Навальный заплатил жизнью за свое мужество 2 16.02.2024, 19:50

Олаф Шольц

Канцлер Германии выразил соболезнования родным и близким российского политика.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что потрясен известием о смерти российского оппозиционного политика Алексея Навального. То, что Навальный вернулся в Россию из Берлина, где он лечился после отравления, по словам Шольца, было очень мужественным поступком. Теперь критик Кремля, вероятно, «заплатил за это мужество своей жизнью», заявил глава германского правительства на пресс-конференции в Берлине в пятницу, 16 февраля.

«По крайней мере сейчас мы точно знаем», какой режим находится у власти в Москве, Россия «давно перестала быть демократией», сказал Шольц. «Любой, кто выступает с критикой, любой, кто отстаивает демократию, должен опасаться за свою безопасность и жизнь, поэтому все мы очень подавлены», - заявил канцлер ФРГ, выразив соболезнования родным и близким Навального.

Ранее в тот же день Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Алексея Навального в исправительной колонии № 3.