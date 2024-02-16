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В правительственных зданиях в Брюсселе нашли токсичный порошок

  • 16.02.2024, 21:50
В правительственных зданиях в Брюсселе нашли токсичный порошок

Что известно.

Полиция нашла в нескольких правительственных учреждениях в Брюсселе конверты с токсичным белым порошком бруцином.

Об этом сообщила в пятницу городская прокуратура, пишет Politico.

Конверты нашли в четверг во Дворце правосудия, в офисе министра юстиции Бельгии и в здании государственной безопасности, говорится в заявлении прокуратуры Брюсселя.

Полиция была уведомлена о находке и изолировала всех, кто контактировал с порошком.

Анализ порошка показал, что это был бруцин – токсичное вещество, которое «опасно только при попадании внутрь», сказала пресс-секретарь прокуратуры Ясмина Вановершельде.

«Контакт с кожей не представляет никакой опасности. Таким образом, лица, которые контактировали с токсичным веществом, сейчас находятся в хорошем состоянии», – отметила пресс-секретарь.

Полиция еще не установила отправителей писем. Но прокуроры заявили, что письма не имеют ничего общего со стрельбой в Брюсселе за последние несколько дней.

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