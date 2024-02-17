закрыть
17 февраля 2024, суббота, 2:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Десятки человек задержаны в РФ на акциях в память о Навальном

  • 17.02.2024, 2:14
Десятки человек задержаны в РФ на акциях в память о Навальном

Стихийные мемориалы появились во многих городах России.

Полиция задержала несколько десятков человек на акциях памяти Алексея Навального, которые проходили в российских городах. Стихийные мемориалы появились в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Перми, Туле, Белгороде, Липецке, Пскове, Уфе, Кирове, Великом Новгороде.

В Нижнем Новгороде акция проходила у здания городского управления МВД, где совершила самосожжение журналистка Ирина Славина. По данным «ОВД-Инфо», силовики задержали 12 человек. Позже их отпустили без составления протоколов.

В Санкт-Петербурге полицейские разогнали пришедших к памятнику жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной, сообщала «Бумага». «Закс.ру» писал о десяти задержанных, среди них двое журналистов — фотограф «Новой газеты» Алексей Душутин и журналистка RusNews Элина Козич. Вскоре депутат петербургского заксобрания Борис Вишневский сообщил, что полицейские отпустили журналистов. «Ротонда» опубликовала видео, как одного из задержанных в Санкт-Петербурге силовики заносят в автозак, держа за ноги и за руки. По данным издания, задержаны были еще десять человек. Таким образом, в Петербурге задержали как минимум 20 человек.

Задержания также проходили у Соловецкого камня в Москве. Туда жители столицы приносили цветы. Среди задержанных — журналистка RusNews Юлия Петрова. Через некоторое время полицейские ее отпустили. Точное число задержанных в Москве неизвестно. Согласно данным «ОВД-Инфо» следует, что задержаны как минимум семь человек.

В Чебоксарах полиция задержала администратора телеграм-канала «Чувашия без цензуры» Константина Ишутова, который возлагал цветы к мемориалу памяти Алексея Навального. «ОВД-Инфо» также сообщило о задержании одного человека в Твери, который пытался возложить цветы.

В Белгороде полицейские задержали человека, который пытался возложить цветы к мемориалу жертвам политических репрессий в Парке Памяти, сообщил телеграм-канал «Пепел». По данным канала, в парке погасили свет, там дежурят силовики. Несколько человек не смогли возложить цветы, опасаясь задержания.

За рубежом также прошли массовые митинги. В Ереване вышли более 1000 человек, в Тбилиси и Батуми собрались несколько сотен человек. Акции также прошли в Стамбуле, Белграде, Париже, Риге, Вильнюсе, Варшаве, Берлине, Лиссабоне, Алматы и других городах.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тры чарапахі Лукашенко
Тры чарапахі Лукашенко Ирина Халип
Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко