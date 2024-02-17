Десятки человек задержаны в РФ на акциях в память о Навальном 17.02.2024, 2:14

Стихийные мемориалы появились во многих городах России.

Полиция задержала несколько десятков человек на акциях памяти Алексея Навального, которые проходили в российских городах. Стихийные мемориалы появились в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Перми, Туле, Белгороде, Липецке, Пскове, Уфе, Кирове, Великом Новгороде.

В Нижнем Новгороде акция проходила у здания городского управления МВД, где совершила самосожжение журналистка Ирина Славина. По данным «ОВД-Инфо», силовики задержали 12 человек. Позже их отпустили без составления протоколов.

В Санкт-Петербурге полицейские разогнали пришедших к памятнику жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной, сообщала «Бумага». «Закс.ру» писал о десяти задержанных, среди них двое журналистов — фотограф «Новой газеты» Алексей Душутин и журналистка RusNews Элина Козич. Вскоре депутат петербургского заксобрания Борис Вишневский сообщил, что полицейские отпустили журналистов. «Ротонда» опубликовала видео, как одного из задержанных в Санкт-Петербурге силовики заносят в автозак, держа за ноги и за руки. По данным издания, задержаны были еще десять человек. Таким образом, в Петербурге задержали как минимум 20 человек.

Задержания также проходили у Соловецкого камня в Москве. Туда жители столицы приносили цветы. Среди задержанных — журналистка RusNews Юлия Петрова. Через некоторое время полицейские ее отпустили. Точное число задержанных в Москве неизвестно. Согласно данным «ОВД-Инфо» следует, что задержаны как минимум семь человек.

В Чебоксарах полиция задержала администратора телеграм-канала «Чувашия без цензуры» Константина Ишутова, который возлагал цветы к мемориалу памяти Алексея Навального. «ОВД-Инфо» также сообщило о задержании одного человека в Твери, который пытался возложить цветы.

В Белгороде полицейские задержали человека, который пытался возложить цветы к мемориалу жертвам политических репрессий в Парке Памяти, сообщил телеграм-канал «Пепел». По данным канала, в парке погасили свет, там дежурят силовики. Несколько человек не смогли возложить цветы, опасаясь задержания.

За рубежом также прошли массовые митинги. В Ереване вышли более 1000 человек, в Тбилиси и Батуми собрались несколько сотен человек. Акции также прошли в Стамбуле, Белграде, Париже, Риге, Вильнюсе, Варшаве, Берлине, Лиссабоне, Алматы и других городах.