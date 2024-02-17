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Пять «вечных» автомобилей, которые практически не ломаются

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  • 17.02.2024, 11:06
  • 5,362
Пять «вечных» автомобилей, которые практически не ломаются

Их стоит брать за любые деньги.

Б/у автомобили – самые популярные машины в Украине на протяжении многих лет. На вторичном рынке много недорогих автомобилей с пробегом, однако есть риск купить неудачную модель. Но эти машины – самые надежные и ломаются действительно редко.

Сайт OBOZ.UA приводит список лучших подержанных машин из разных сегментов, чтобы удовлетворить потребности разных покупателей. Акцент делаем на доступности и надежности. Но не забывайте о главном – конкретный автомобиль должен быть в хорошем состоянии! Только так у покупателя есть шанс сохранить машину на долгие годы.

Toyota Yaris

Рекордсмен по положительным отзывам владельцев. Машина очень надежная, особенно если обращаться с ней осторожно. Хорошие экземпляры заканчиваются, но запас прочности у модели большой.

Honda Jazz

Машина более ранних годов производства особенно хороша. У специалистов и владельцев модель практически не вызывает нареканий. Пробеги большие. Но если найдете хорошую машину – ни в коем случае не рекомендуем экономить на обслуживании.

Suzuki Jimny

Этот маленький японский внедорожник очень надежен. Отличные внедорожные качества понравятся любителям приключений, а компактность оценят городские жители.

Honda CR-V

Это надежный кроссовер, особенно производства с 2012 по 2018 год с бензиновым двигателем. Обратите внимание на кондиционер и КПП. В остальном – удобство и практичность для любой семьи.

Toyota Venza

Однозначно нельзя сказать, что это – универсал или минивэн. Главное, что модель построена на базе Camry. Значит, у нее много фанатов и с надежностью все в порядке. Отлично подойдет семейным покупателям, для которых важен комфорт.

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