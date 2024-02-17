Британия вызвала «на ковер» представителя посольства РФ из-за смерти Навального 1 17.02.2024, 11:43

Чтобы заявить о вине Кремля в случившемся.

Правительство Великобритании в пятницу, 16 февраля, вызвало представителя посольства России, чтобы дать понять, что считает российские власти «полностью ответственными» за смерть заключенного оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление МИД Британии.

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Там отметили, что смерть Навального в арктической исправительной колонии «должна быть расследована полностью и прозрачно».

Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон ранее заявил, что президент РФ Владимир Путин должен ответить за смерть Навального.

«Мы должны привлечь Путина к ответственности за это», — сказал Кэмерон, выступая перед журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности.