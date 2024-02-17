У «Стены скорби» в Москве начались стычки демонстрантов с полицией 7 17.02.2024, 13:22

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Силовики задерживают тех, кто вышел на акции памяти о Навальном.

В России продолжаются акции в память об убитом в колонии оппозиционном политике Алексее Навальном.

У «Стены скорби» в Москве, куда с утра несут цветы в память о Навальном, начались стычки и жесткие задержания.

Полиция пыталась оттеснить от монумента желающих возложить цветы, сообщает SOTA. Участники акции кричали «Позор! Позор!».

Полиция требует у протестующих убрать плакаты. Один из офицеров скомандовал: «Кто скандирует, задерживаем».