Washington Post: Конфликт Зеленского и Залужного спровоцировала кремлевская ИПСО 5 18.02.2024, 12:06

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Опубликованы документы.

Первая информация о том, что украинский президент готовится уволить Валерия Залужного, появилась в январе 2024 года. На тот момент в Кремле не помнили себя от радости.

Такое мнение высказали журналисты The Washington Post.

Как свидетельствуют документы, полученные изданием, Кремль пытался организовать именно такой раскол в течение длительного времени.

Отмечается, что страна-агрессор давно планировала усугубить конфликт между Залужным и Зеленским вроде «он намерен его уволить». Это произошло после того, как в 2023 году состоялась встреча высокопоставленных чиновников и экспертов РФ, согласно данным внутренних кремлевских документов.

Кроме того, по мнению западных журналистов, администрация российского диктатора приказала группе своих карманных политтехнологов использовать соцсети и фейковые статьи, чтобы протолкнуть тему о том, что Зеленский «истеричен и слаб».

«Украинский президент боится, что его отстранят от власти. Именно поэтому он избавляется от самых опасных лиц", – отмечали они.

По мнению журналистов WP, указание Кремля привело к массовым публикациям в соцсетях. Также появился ряд сфабрикованных статей, созданных фермами троллей не только в Украине, но и по всей Европе. Они пытались использовать напряженность между Залужным и Зеленским. Именно такие данные были опубликованы одной из европейских исследований.

Файлы, насчитывающие более ста документов, были переданы WP, но кем не разглашается. Это нужно было для того, чтобы разоблачить масштабы пропаганды, нацеленной на президента Украины с целью разделить и дестабилизировать наше общество. Это именно те действия, которые в Москве называли ИПСО – «информационно-психологическими операциями».

Документы показывают, как в январе 2023 первый заместитель главы администрации Кремля Сергей Кириенко поручил группе чиновников и политтехнологов создать присутствие в украинских соцсетях для распространения дезинформации.

Усилия базировались на предыдущем проекте. Им курировал старый помощник диктатора. Отмечено, что целью данного проекта был подрыв поддержки Украины, в том числе во Франции и Германии.

После того как Украина отбросила российские войска в Харьковской и Херсонской областях, а в Киеве начались разговоры о масштабном весеннем контрнаступлении на востоке и юге, Кириенко собрал вторую команду, сосредоточенную на дестабилизации самой Украины. Именно она сформулировала четыре ключевые цели для украинской пропагандистской группы: дискредитация военного и политического руководства Киева, раскол украинской элиты, деморализация украинских войск и дезориентация украинского населения.

Успех команды должен был измеряться по ключевым показателям: они должны были «снизить рейтинги ключевых кадров в офисе Зеленского, правительстве и командовании Вооруженных сил Украины», а также увеличить убеждение, что власть работает только на себя.

Документы свидетельствуют, что прогресс отслеживался на почти еженедельных встречах в Кремле, где политтехнологи презентовали самые популярные публикации украинских соцсетей, подсчитывая общее распределение их результатов. Они также проводили еженедельные опросы уровня доверия к Зеленскому и военному руководству.

К началу марта 2023 года десятки ботов постили тысячи сообщений и около сорока тысяч комментариев в соцсетях еженедельно. Согласно документам, они получали примерно семьсот американских долларов за написание ста комментариев в день.

Большинство отчетов стратегов своим политическим руководителям сосредотачивались на объемах созданного контента и общем количестве пересмотров, но в течение первых пяти месяцев они не оказывали никаких доказательств того, что эти усилия оказывали какое-либо влияние на украинцев. Однако проведенные Кремлем опросы показали, что доверие к Зеленскому остается стабильно высоким.

Однако к августу 2023 года опросы Кремля показали, что этот показатель несколько снизился. Точность этих опросов невозможно оценить, к тому же, непонятно, как россияне их проводят в Украине.

Впрочем, стратеги оккупанта сознавали всю сложность своей задачи.

«Нам приходится выходить на украинский медиа-ландшафт практически с нуля. Пророссийский сегмент полностью вычищен из СМИ и социальных сетей», – говорилось в отчете за апрель 2023 года.

Кремлевские стратеги, впрочем, посоветовали развивать сеть Telegram-каналов, отметив, что за прошлый год его аудитория в Украине выросла на десятки сотен процентов. По их мнению, это был самый эффективный способ проникновения в медиапространство Украины.

«Telegram стал важнейшим источником новостей, даже более важным, чем мейнстримовые СМИ. Это невозможно заблокировать», – отметил высокопоставленный чиновник европейской безопасности.

Кремлевские стратеги также отметили необходимость избегать откровенной пророссийской пропаганды, чтобы создать доверие аудитории.

За первую неделю мая пост-вброс в Facebook о том, что «Валерий Залужный может стать следующим президентом Украины», набрал 4,3 миллиона просмотров. Затем Кремль издал приказы создать подобные сообщения или «дополнительную реальность» – термин, который российские чиновники используют для обозначения фейковых новостей, включая сообщения о том, что западные лидеры ищут замену Зеленскому и что Залужный намерен остановить контрнаступление.

Кроме того, российские политтехнологи распустили в Украине множество статей из-за социальных сетей, одна из которых в мае была под заголовком «Зеленский держится за трон. В Украине происходит ликвидация демократии».