На дне Тихого океана нашли сотни загадочных металлических сфер 3 18.02.2024, 20:00

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Иллюстративное фото

Ученый из Гарварда уверен, что это обломки аппарата инопланетян.

Известный «охотник за инопланетянами» Ави Леб из Гарвардского университета (США) заявил, что у него есть новые доказательства того, что обнаруженные на дне Тихого океана металлические сферы, являются инопланетной технологией. В который раз Леб отвергает все претензии скептиков, которые считают, что эти сферы имеют земное происхождение, пишет Futurism.

Ави Леб опубликовал новое исследование, посвященное изучению сотен металлических сфер, обнаруженных им и его командой в прошлом году на дне Тихого океана. Ученый считает, что результаты исследования повышают вероятность того, что эти обломки могли быть частью космического аппарата, который создала внеземная цивилизация. То есть, по мнению Леба, этот внеземной аппарат мог быть похожим на один из зондов «Вояджер», который был отправлен на исследование Солнечной системы почти 50 лет назад и давно покинул ее пределы.

Ави Леб наиболее известен своими теориями о межзвездном объекте Оумуамуа, который посетил Солнечную систему в 2017 году. Леб утверждал, что это мог быть космический корабль инопланетян. Но новое исследование ученого касается еще одного межзвездного объекта, который упал на Землю, хотя и не целиком.

Данный метеорит под названием IM1 упал в Тихий океан недалеко от Папуа-Новой Гвинеи почти 10 лет назад, но на него не обращали внимания, пока Леб не возглавил исследование, которое в 2022 году подтвердило, что это был первый межзвездный объект, упавший на Землю.

Ученые в прошлом году организовал экспедицию, чтобы найти обломки этого объекта на дне Тихого океана. В результате были обнаружены сотни маленьких металлических сфер, который как утверждал Леб являются обломками IM1. Также ученые предположил, что на самом деле это может быть проявлением внеземной технологии.

В октябре прошлого года Леб опубликовал результаты предыдущего исследования, которые многие ученые встретили с большим скептицизмом. Некоторые ученые заявили, что никакого отношения к инопланетянам эти фрагменты не имеют и скорее всего они появились в результате ядерных испытаний или же были угольной золой, то есть отходами промышленного производства.

По словам Леба, он представил новое исследование, чтобы заставить замолчать скептиков, ведь новые результаты показывают, что химический состава сфер отличается от состава любого известного материала в Солнечной системе. Анализ показал, что эти объекты прибыли к нам точно не из Солнечной системы. Ученый считает, что его критикуют из-за того, что к нему приковано очень много внимания и этому завидуют.

Но Леб на этом не закончил свое исследование, как он предполагает внеземного, искусственно созданного материала. Ученый планируют еще одну экспедицию, чтобы обнаружить на дне Тихого океана более крупные фрагменты межзвездного объекта. Также ученый считает, что инопланетян нужно искать не в очень далеком космосе, а нацелить свои усилия на поиск инопланетных зондов, которые могут находится в Солнечной системе.