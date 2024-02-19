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Предприятие «Атлант» странным образом поздравило бывшую сотрудницу с 85-летием

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  • 19.02.2024, 11:13
  • 4,802
Предприятие «Атлант» странным образом поздравило бывшую сотрудницу с 85-летием

Подарок возмутил не только дочь женщины, но и комментаторов.

«Атлант» решил поздравить сотрудницу, проработавшую на предприятии почти 40 лет, с 85-летием. Ей прислали подарок — который возмутил не только дочь женщины, но и комментаторов, пишет zerkalo.io.

В большом конверте оказалась корпоративная газета.

«Хоть бы открыточку положили», — прокомментировала подарок дочь женщины.

Комментаторы с ней согласились.

@msstrykx7ys

♬ оригинальный звук - ЯНА Громова

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