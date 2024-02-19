Предприятие «Атлант» странным образом поздравило бывшую сотрудницу с 85-летием

Предприятие «Атлант» странным образом поздравило бывшую сотрудницу с 85-летием2
- 19.02.2024, 11:13
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Подарок возмутил не только дочь женщины, но и комментаторов.
«Атлант» решил поздравить сотрудницу, проработавшую на предприятии почти 40 лет, с 85-летием. Ей прислали подарок — который возмутил не только дочь женщины, но и комментаторов, пишет zerkalo.io.
В большом конверте оказалась корпоративная газета.
«Хоть бы открыточку положили», — прокомментировала подарок дочь женщины.
Комментаторы с ней согласились.
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