Предприятие «Атлант» странным образом поздравило бывшую сотрудницу с 85-летием 2 19.02.2024, 11:13

4,802

Подарок возмутил не только дочь женщины, но и комментаторов.

«Атлант» решил поздравить сотрудницу, проработавшую на предприятии почти 40 лет, с 85-летием. Ей прислали подарок — который возмутил не только дочь женщины, но и комментаторов, пишет zerkalo.io.

В большом конверте оказалась корпоративная газета.

«Хоть бы открыточку положили», — прокомментировала подарок дочь женщины.

Комментаторы с ней согласились.