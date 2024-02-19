Юлия Навальная: Скоро мы расскажем, кто убил Алексея 3 19.02.2024, 13:45

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Жена российского оппозиционера записала видеообращение.

Жена погибшего в российской колонии оппозиционера Алексея Навального Юлия записала видеообращение

Она пообещала продолжить дело мужа.

«Борьба за свободную Россию не прекратится», — заявила она.

«Убив Алексея, Путин убил половину меня — половину моего сердца и половину моей души. Но у меня осталась вторая половина, и она подсказывает мне, что я не имею права сдаваться. <…> Боритесь, и не сдавайтесь. Я не боюсь, и вы не бойтесь», — сказала она.

В своем ролике Навальная заявила, что знает из-за чего убили политика: «Мы знаем, из-за чего конкретно Путин убил Алексея три дня назад. Мы скоро вам об этом расскажем. Мы обязательно узнаем и то, кто именно и как именно исполнил это преступление. Мы назовём фамилии и покажем их лица», — говорит Навальная.

Ранее Юлия Навальная выступила на Мюнхенской конференции по безопасности и прокомментировала сообщения о смерти ее мужа.

«Наверное, вы все уже видели приходящие сегодня ужасные новости. Я тоже думала: идти сюда или лететь к моим детям. Потом я подумала, что сделал бы Алексей Навальный. И я уверена, что он бы был здесь, он был бы на этой сцене. Я не знаю, верить или нет тем ужасным новостям, которые мы получаем из государственных источников России. Потому что долгие годы, и вы все это знаете, мы не можем верить Путину и путинскому правительству. Они всегда врут», – сказала Юлия.

Юлия Навальная заявила, что Владимир Путин и его окружение должны нести ответственность за все, что они сделали с Россией. Она призвала мировое сообщество сплотиться против российского режима.

«Но если это правда, я хочу, чтобы Путин, всё его окружение, путинские друзья, его правительство знали: они понесут ответственность за то, что они сделали с нашей страной, моей семьей и моим мужем. И этот день наступит очень скоро. Я хочу призвать всё мировое сообщество, всех, находящихся в этом зале, всех людей в мире, чтобы мы вместе сплотились и победили это зло, победили ужасающий режим, который сейчас в России. Этот режим и Владимир Путин должны понести персональную ответственность за все те ужасные вещи, которые они делают с моей страной, с нашей страной Россией, в последние годы», – заявила Юлия Навальная.