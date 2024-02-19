закрыть
19 февраля 2024, понедельник, 14:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Юлия Навальная: Скоро мы расскажем, кто убил Алексея

3
  • 19.02.2024, 13:45
  • 5,402
Юлия Навальная: Скоро мы расскажем, кто убил Алексея

Жена российского оппозиционера записала видеообращение.

Жена погибшего в российской колонии оппозиционера Алексея Навального Юлия записала видеообращение

Она пообещала продолжить дело мужа.

«Борьба за свободную Россию не прекратится», — заявила она.

«Убив Алексея, Путин убил половину меня — половину моего сердца и половину моей души. Но у меня осталась вторая половина, и она подсказывает мне, что я не имею права сдаваться. <…> Боритесь, и не сдавайтесь. Я не боюсь, и вы не бойтесь», — сказала она.

В своем ролике Навальная заявила, что знает из-за чего убили политика: «Мы знаем, из-за чего конкретно Путин убил Алексея три дня назад. Мы скоро вам об этом расскажем. Мы обязательно узнаем и то, кто именно и как именно исполнил это преступление. Мы назовём фамилии и покажем их лица», — говорит Навальная.

Ранее Юлия Навальная выступила на Мюнхенской конференции по безопасности и прокомментировала сообщения о смерти ее мужа.

«Наверное, вы все уже видели приходящие сегодня ужасные новости. Я тоже думала: идти сюда или лететь к моим детям. Потом я подумала, что сделал бы Алексей Навальный. И я уверена, что он бы был здесь, он был бы на этой сцене. Я не знаю, верить или нет тем ужасным новостям, которые мы получаем из государственных источников России. Потому что долгие годы, и вы все это знаете, мы не можем верить Путину и путинскому правительству. Они всегда врут», – сказала Юлия.

Юлия Навальная заявила, что Владимир Путин и его окружение должны нести ответственность за все, что они сделали с Россией. Она призвала мировое сообщество сплотиться против российского режима.

«Но если это правда, я хочу, чтобы Путин, всё его окружение, путинские друзья, его правительство знали: они понесут ответственность за то, что они сделали с нашей страной, моей семьей и моим мужем. И этот день наступит очень скоро. Я хочу призвать всё мировое сообщество, всех, находящихся в этом зале, всех людей в мире, чтобы мы вместе сплотились и победили это зло, победили ужасающий режим, который сейчас в России. Этот режим и Владимир Путин должны понести персональную ответственность за все те ужасные вещи, которые они делают с моей страной, с нашей страной Россией, в последние годы», – заявила Юлия Навальная.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тры чарапахі Лукашенко
Тры чарапахі Лукашенко Ирина Халип
Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко