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Некоторые подразделения ВСУ были в полном окружении в Авдеевке

  • 19.02.2024, 15:07
  • 2,332
Некоторые подразделения ВСУ были в полном окружении в Авдеевке

Но смогли выйти.

В Авдеевке Донецкой области некоторые подразделения третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ «определенное время» находились в полном окружении войск РФ, но им удалось выйти.

Об этом сообщил заместитель командира бригады майор ВСУ Максим Жорин в понедельник, 19 февраля, когда об этом «можно говорить».

Также, по его словам, на территории Авдеевского коксохимического завода «не осталось ни одного нашего бойца».

«Там в принципе ничего не осталось, кроме нескольких полуразрушенных подвальных помещений. Почти половина всех КАБов, которые падали нам на голову в Авдеевке, пришлись на территорию коксохима», — написал Жорин в Telegram.

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