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Музыкантов Nizkiz признали политзаключенными

  • 19.02.2024, 17:00
Музыкантов Nizkiz признали политзаключенными

И еще троих человек.

Задержанных музыкантов Nizkiz Александра Ильина, Сергея Кульшу и Дмитрия Холявкина и еще троих человек признали политзаключенными, сообщает правозащитный центр «Весна».

Кроме Александра Ильина, Сергея Кульши и Дмитрия Холявкина, политзаключенными также признаны Ульяна Якович, Оксана Ючкович и Артем Закржевский.

Напомним, по данным правозащитников, трое музыкантов Nizkiz находятся в СИЗО на Володарке, вероятно, на них заведены уголовные дела. Какие именно «преступления» ставят в вину участникам группы, в данный момент неизвестно. Ранее силовики пригрозили им пятью годами заключения, также не уточняя, в чем именно обвиняют музыкантов.

Музыканты были задержаны утром 5 января. На следующий день пропагандисты из государственного телевидения сообщили об этом и выставили в своих соцсетях кадры задержания. Позже всех троих обвинили в «распространении, изготовлении, хранении, перевозке информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность» (ч. 2 ст. 19.11 КоАП) и, предположительно, назначили арест.

Стоит отметить, что политзаключенных в Беларуси гораздо больше, чем та цифра, которую презентуют правозащитные организации. Следственный комитет в прошлом году объявил о более чем 10 тысячах уголовных дел протестной направленности, что позволяет оценить реальные масштабы репрессий. 

Правозащитники просто не в состоянии подсчитать количество политзаключенных в Беларуси и есть много вопросов к тем критериям, которые они используют в оценке людей, которых сегодня бросают за решетку.

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