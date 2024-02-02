В древнем Риме и Греции почти не бывало случаев деменции 2 2.02.2024, 13:17

1,586

Ученые рассказали, какие факторы влияли на здоровье мозга.

Путем анализа классических греческих и римских медицинских текстов исследователи пришли к выводу, что тяжелые потери памяти, характерные для болезни Альцгеймера и современных форм деменции, практически не встречались 2000−2500 лет назад.

До сих пор считалось, что старение всегда сопровождается когнитивными расстройствами, но изучение текстов Гиппократа и его последователей показало, что тяжелые формы деменции были практически неизвестны в древнем мире. Ученые обнаружили лишь упоминания о легких когнитивных нарушениях, которые можно ассоциировать с нормальным старением, пишет New Voice.

Переходя ко временам римлян, ученые выявили несколько утверждений, указывающих на редкие случаи развития деменции. Этот прогресс в обнаружении признаков деменции отражает изменения в окружающей среде и образе жизни.

Влияние экологических факторов на когнитивные функции также подчеркнули данные об индейцах цимане из боливийской Амазонии. Сравнивая образ жизни этого коренного народа с древними греками и римлянами, ученые обнаружили, что современные индейцы, как и их исторические предшественники, ведут активный образ жизни и имеют низкий уровень деменции.

Профессор Маргарет Гатц, возглавляющая международную команду исследователей, отмечает, что всего 1% пожилых цимане страдают деменцией, в то время как в Соединенных Штатах этот показатель составляет 11% у людей старше 65 лет.

Таким образом, исследование подчеркивает, что окружающая среда и образ жизни играют ключевую роль в развитии деменции. Это открытие может способствовать более глубокому пониманию факторов риска и более эффективным стратегиям предотвращения деменции в современном обществе.