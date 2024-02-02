В Великобритании перед судом предстала экоактивистка Грета Тунберг 9 2.02.2024, 20:14

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Грета Тунберг

За что?

В Великобритании шведская климатическая активистка Грета Тунберг предстала перед судом за отказ покинуть акцию протеста, в результате которой был заблокирован вход на нефтегазовую конференцию Energy Intelligence в прошлом году, пишет Times.

21-летняя Тунберг была среди более двух десятков протестующих, задержанных в октябре прошлого года. Отмечается, что активисты заблокировали вход в гостиницу во время конференции, на которой присутствовали топ-менеджеры из нефтяной отрасли.

Тунберг вместе с четырьмя другими протестующими стала участником двухдневного судебного процесса в Вестминстерском магистратском суде Лондона. Их обвиняют в нарушении раздела Закона об общественном порядке, позволяющем полиции применять ограничения на публичные собрания. Они не признали себя виновными.

Активисты обвинили компании, занимающиеся ископаемым топливом, в умышленном замедлении глобального перехода на возобновляемые источники энергии, чтобы получить больше прибыли. Они также выступают против недавнего одобрения правительством Великобритании бурения для добычи нефти в Северном море у побережья Шотландии.

Если протестующих признают виновными, им грозит штраф в размере до 2500 фунтов (3170 долларов).

Правоохранители утверждают, что шведская экоактивистка была у главного входа гостиницы, когда ее предупредили о задержании, если она не подчинится. Она заявила о намерении остаться.

Во время акции протестующие зажигали разноцветные файеры, барабанщики создавали оглушительный шум возле гостиницы, а некоторые демонстранты сидели на земле. Когда полицейские начали арестовывать людей, другие протестующие быстро заняли их места, что привело к «постоянному циклу» и полиции не хватало работников для других арестов. Протест длился около пяти часов.

Грета Тунберг — шведская экологическая активистка, выступающая за противодействие глобальному потеплению и изменению климата. Тунберг привлекла глобальное внимание благодаря своей прямой манере высказывания на публике и в выступлениях перед политиками, где она критикует политических лидеров за недостаточное внимание к борьбе с климатическим кризисом.

В августе 2018 года Тунберг стала известна тем, что начала первую школьную забастовку под зданием парламента Швеции, а в январе 2019 года ее пригласили на Всемирный экономический форум в Давосе.

В частности, журнал Time назвал Тунберг Человеком года-2019; на этот момент ей было 16 лет, что сделало ее самым молодым человеком, получившим это звание.