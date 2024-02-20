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Русскоязычные ученые опубликовали письмо о гибели Навального

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  • 20.02.2024, 20:20
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Русскоязычные ученые опубликовали письмо о гибели Навального
Алексея Навальный

Авторы обращения называют смерть оппозиционера «умышленным политическим убийством».

Координационный совет и редакция площадки для русскоговорящего научного сообщества за рубежом T-invariant в понедельник, 19 февраля, опубликовали открытое письмо о смерти Алексея Навального. В нем произошедшее с политиком называют «открытым убийством лидера оппозиции».

Помимо этого, авторы обращения напомнили об отравлении Навального в августе 2020 года с помощью химического оружия. «Долгосрочные последствия воздействия этого фосфорорганического яда плохо изучены, но они, без сомнения, чрезвычайно серьезны — особенно в условиях запредельно жестокого содержания, в котором «Заключенный № 1» провел последние три года с момента своего возвращения в Россию», - пишут они.

T-invariant призвал мировое сообщество считать смерть Алексея Навального «умышленным политическим убийством, которому предшествовали длительные пытки», а также защитить других политических заключенных в России и поддержать оппозиционно настроенных россиян.

В конце письма его авторы выразили соболезнования семье Навального, его близким друзьям и соратникам. «Мы также верим в то, что каждый новый день неумолимо приближает расплату для его мучителей и освобождение России», - подытожили они. Обращение T-invariant уже подписали более 330 ученых и сотрудников вуза со всего мира.

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