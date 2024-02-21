Протас помог «Вашингтону» победить «Нью-Джерси» 21.02.2024, 9:55

Алексей Протас

Белорусский нападающий отметился результативной передачей.

«Вашингтон Кэпиталз» одержал вторую победу кряду в поединке регулярного чемпионата НХЛ, обыграв на домашней арене хоккеистов «Нью-Джерси Девилз», сообщает sportnaviny.com.

Белорус Алексей Протас записал на свой счет результативную передачу при взятии ворот уже на первой минуте встречи, ассистируя Коннору Макмайклу в дуэте с шведским защитником Расмусом Сандином.

Алексей Протас провел на льду 14 минут и 49 секунд, отличившись 1 результативной передачей, 3 бросками в створ ворот и завершив матч с коэффициентом полезности «+1». Для Алексея Протаса – это 18 ассистентский бал к 4 заброшенным шайбам в 53 сыгранных матчах текущего сезона регулярного чемпионата НХЛ.

Всего в карьере белорусского форварда 144 сыгранных матча в сильнейшей североамериканской лиге, в которых Протас отметился 11 голами и 35 ассистентскими баллами.

В стане «Вашингтон Кэпиталз» заброшенными шайбами отличились Коннор Макмайкл, оформивший дубль в матче на 1-й и 25-й минутах, Дилан Строум забивший гол на 45-й минуте, Майкл Сгарбосса поразивший ворота «дьяволов» на 53-й минуте, а также российский форвард Александр Овечкин, также оформивший дубль в противостоянии на 49-й и 60-й минутах.

Стоит отметить, что Александр Овечкин в матче против «Нью-Джерси Девилз» забросил 837-ю и 838-ю шайбы в карьере НХЛ и сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории Лиги на 56 голов.

Следующим соперником «Вашингтона» станут хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг».