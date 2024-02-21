Россиянин гулял по Ирпени, восхищаясь военными преступлениями РФ — но скоро об этом пожалел 21.02.2024, 13:24

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Опубликовано видео.

У гражданина РФ, задержанного в Киевской области за торговлю наркотиками, обнаружили видео, на котором он восхищается военными преступлениями российских оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

«Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 25-летнего гражданина РФ по обвинению в незаконном сбыте каннабиса и распространении материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии России против Украины», — говорится в сообщении.

Как оказалось, компрометирующие материалы, снятые во время прогулок по улицам Ирпеня, пострадавшего в ходе полномасштабного вторжения РФ 2022 года, россиянин хранил прямо на своем телефоне.

«Иду Ирпенем. Ирпень — это рядом со знаменитой Бучей. Очень интересные ощущения здесь. Я смотрю на все эти осколки и короче понимаю: Блин, это гнев божий. Прямо смотрю и на меня такой огонь сходит. Как понимаю, что здесь уже россияне […] Здания разрушены вот. Но оно меня зажигает прямо», — восхищался сторонник ВС РФ, еще не зная, какую злую шутку с ним в итоге сыграют его собственные откровения.

На данное время против уроженца Московской области начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконный сбыт каннабиса) и ч. 2 ст. 436−2 (распространение материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ) УК Украины.