Байден приказал своему предвыборному штабу сосредоточиться на провокационных заявлениях Трампа 21.02.2024, 14:12

Джо Байден

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Президент США хочет выставить своего конкурента «неуравновешенным».

Американский президент Джо Байден приказал своим помощникам в предвыборном штабе более агрессивно реагировать на провокационные высказывания экс-президента Дональда Трампа, сообщает CNN со ссылкой на два источника, знакомых с соответствующим указом.

В материале говорится, что Байден пытается показать своего конкурента как неуравновешенного и непригодного для должности президента, а также осветить его публичные заявления как «бессмысленное д*рьмо».

Советники предвыборной кампании нынешнего главы США отмечают, что их главной стратегией является показать избирателям, как будут выглядеть следующие четыре года при президентстве Трампа.

CNN отмечает, что такая позиция Байдена по отношению к оппоненту вызвана настроениями избирателей, которые будто «в розовых очках» оглядываются на предыдущие годы правления Трампа и не замечают реальности.

Директор отдела быстрого реагирования кампании Байдена Аммар Мусса подчеркнул изданию CNN:

«Дональд Трамп является полярной противоположностью всему, за что выступает президент Байден и чего он достиг с момента вступления в должность, и главным приоритетом кампании в течение следующих девяти месяцев будет предоставление избирателям этого острого выбора».

Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. Инаугурация запланирована на январь 2025-го. Байден и Трамп еще не получили номинации от своих партий, но существенно опережают других претендентов.