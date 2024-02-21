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Исследование: Все больше россиян считает, что войну не нужно было начинать

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  • 21.02.2024, 14:54
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Исследование: Все больше россиян считает, что войну не нужно было начинать

А российская молодежь не хочет воевать.

Институт Конфликтологии и Анализа России (ИКАР) провел социологическое исследование ко второй годовщине полномасштабного вторжения в рамках мониторинга российского общества под названием «Зеркало России». Результаты опроса социологи передали сайту Charter97.org.

С 20 января по 3 февраля 2024 г. было проведено исследование по общероссийской выборке. Методика опроса – CATI (Computer Assisted Telephone Interview), а именно телефонный опрос по интерактивной структурированной анкете с помощью специального программного обеспечения для социологических опросов. Всего опрошено 1600 респондентов. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,5%.

Основные результаты опроса:

Финансовые проблемы окончательно отодвинули для россиян проблему войны на второй план: проблема низких зарплат и пенсий звучала в качестве главной вдвое чаще «СВО». Таким образом, тенденция относительно большей актуализации именно финансовых и экономических вызовов для простых россиян, наметившаяся в конце минувшей весны, окончательно утвердилась ко второй годовщине полномасштабной войны.

Россияне демонстрируют четкое негативное отношение к возможной новой волне массовой мобилизации – за второй год полномасштабной войны количество тех, кто не поддерживает этот шаг, увеличилось с 60% до 74% в январе-феврале 2024 года. Особенно четко неприятие демонстрируют те россияне, у которых самые высокие шансы быть мобилизованными – 84% молодых россиян 18-30 лет не поддерживают вторую волну массовой мобилизации. За второй год войны эта доля среди российской молодежи выросла с трех четвертей до абсолютной величины.

Это, в частности, можно объяснить тем, что более 70% россиян имеют близких или знакомых, мобилизованных с начала 2022 года, а 60% знали тех, кто погиб за этот период. Среди молодежи показатель тех, у кого на войне погибли несколько друзей, почти вдвое выше, чем в среднем среди всех поколений.

За второй год полномасштабной войны уменьшилось количество россиян, которые считают, что ее следовало начинать: с 66% в феврале 2023 года до 55% в январе-феврале 2024 года.

Соответственно уменьшилась доля российских граждан, которые уверены, что «СВО» идет по плану: с 56% до 46% и соответственно противоположного мнения сейчас придерживаются уже 40% против 27% в первую годовщину полномасштабного нападения.

Важно отметить, что изменения затронули и понимание целей войны: за второй год количество тех, кто утверждает, что понимает их, уменьшилось с 74% до 64%. Наиболее часто упоминаемой целью войны является «денацификация Украины» (46% против 39% в 2023 году), «демилитаризация Украины» (16% против 9% в 2023 году), а также к тройке добавилась новая цель – «недопущение вступления Украины в НАТО» (13%).

Только 22% и 24% соответственно ни при каких условиях не поддержали бы нападение на Финляндию и Швецию. Большинство удовлетворили бы аргументы, использованные российской пропагандой для обоснования полномасштабной агрессии против Украины: угроза нападения со стороны этих стран, притеснения в них русскоязычных, определение тамошнего режима как нацистского и более тесное сотрудничество с НАТО. В целом эти настроения почти идентичны готовности россиян поддержать «СВО» также против стран Балтии и Польши зафиксированные в 2023 году.

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