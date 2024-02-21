Стандартный идиот 1 Александр Невзоров

21.02.2024, 16:06

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Александр Невзоров

Все российские пропагандисты — «в зоне риска».

Судя по множеству примет, практически все пропагандисты РФ в той или иной степени страдают конверсионной и тревожной истерией.

Наличие именно этого свойства и является определяющим при «приеме на работу».

Других не берут.

Отсюда и приступы бесконтрольной злобы, публичные доносы, постоянные призывы к расправам, полное отсутствие хладнокровия и прочий «соловьизм».

Заселение «ящика» истериками -грамотный и правильный ход.

Как показал опыт веков - именно истеричные проповедники были самыми успешными и влиятельными.

Савонаролу, Бертольда Регенсбургского, Кайзерсберга, Эйкхарта, русских кликуш и рейховских идеологов объединяла именно истерия.

Именно она была, есть и будет «волшебным ключиком» к народному сердцу.

Такова реальность.

Истинные истерики прекрасны еще и тем, что всегда находятся на «суицидной грани».

Достаточно их легонько подтолкнуть по направлению к петле - и они уже «болтают ножками».

Это лишний раз доказал очень известный в РФ пропагандист-военкор «Мурз» (Морозов).

Он вчера самовыпилился из-за того, что на него публично, в телевизоре накричали «коллеги», а начальство велело удалить все сообщения о потерях РФ под Авдеевкой.

(«Мурз» их преуменьшил в два раза, но это не оценили).

Интернет забит предсмертной белибердой Морозова.

Цитировать ее нет смысла и интереса.

Он стандартный, но очень истеричный идиот.

Как и все обитатели ящика.

Этот перец ярко напомнил о том, что все пропагандисты «в зоне риска». Массированые издевательские реакции зрителей плющат их бедные мозги, доводят до срыва и могут направить «к дедАм».

Надеюсь, я сумел вас убедить в том, что отношение к этой нечисти должно быть бережным и тактичным.

Александр Невзоров, «Телеграм»