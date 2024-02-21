Стандартный идиот

Стандартный идиот1
- Александр Невзоров
- 21.02.2024, 16:06
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Все российские пропагандисты — «в зоне риска».
Судя по множеству примет, практически все пропагандисты РФ в той или иной степени страдают конверсионной и тревожной истерией.
Наличие именно этого свойства и является определяющим при «приеме на работу».
Других не берут.
Отсюда и приступы бесконтрольной злобы, публичные доносы, постоянные призывы к расправам, полное отсутствие хладнокровия и прочий «соловьизм».
Заселение «ящика» истериками -грамотный и правильный ход.
Как показал опыт веков - именно истеричные проповедники были самыми успешными и влиятельными.
Савонаролу, Бертольда Регенсбургского, Кайзерсберга, Эйкхарта, русских кликуш и рейховских идеологов объединяла именно истерия.
Именно она была, есть и будет «волшебным ключиком» к народному сердцу.
Такова реальность.
Истинные истерики прекрасны еще и тем, что всегда находятся на «суицидной грани».
Достаточно их легонько подтолкнуть по направлению к петле - и они уже «болтают ножками».
Это лишний раз доказал очень известный в РФ пропагандист-военкор «Мурз» (Морозов).
Он вчера самовыпилился из-за того, что на него публично, в телевизоре накричали «коллеги», а начальство велело удалить все сообщения о потерях РФ под Авдеевкой.
(«Мурз» их преуменьшил в два раза, но это не оценили).
Интернет забит предсмертной белибердой Морозова.
Цитировать ее нет смысла и интереса.
Он стандартный, но очень истеричный идиот.
Как и все обитатели ящика.
Этот перец ярко напомнил о том, что все пропагандисты «в зоне риска». Массированые издевательские реакции зрителей плющат их бедные мозги, доводят до срыва и могут направить «к дедАм».
Надеюсь, я сумел вас убедить в том, что отношение к этой нечисти должно быть бережным и тактичным.
Александр Невзоров, «Телеграм»