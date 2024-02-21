Bloomberg: Эксперты по международному праву одобрили конфискацию активов РФ 21.02.2024, 17:41

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На 300 миллиардов долларов.

Группа экспертов по правовым вопросам одобрила арест замороженных активов российского центрального банка на 300 млрд долларов, поскольку такие действия разрешены международным правом, учитывая масштабы вторжения России в Украину.

Об этом сообщает Bloomberg.

Письмо, разосланное в столице стран «Большой семерки», подписано десятью экспертами и практиками международного права из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США.

«Мы пришли к выводу, что в соответствии с международным правом для заморозивших российские государственные активы государств было бы законно принять дополнительные контрмеры против России, учитывая нарушение ею наиболее продолжающихся фундаментальных норм международного права в форме передачи российских государственных активов в качестве компенсации за ущерб, возникший непосредственно вследствие противоправных действий России», - написали эксперты.

Среди подписавших письмо - Гарольд Хонджу Коу, профессор юридического факультета Йельского университета и бывший декан, который также был юрисконсультом Госдепартамента США при администрации Обамы, и Филипп Зеликов из Института Гувера, адвокат и бывший карьерный дипломат, работавший в правительстве, в том числе стратегического консультанта администрации Байдена. Семь других подписали – ученые и практики международного права из Европы и один – из Японии.

Хотя анализ был запрошен заинтересованными правительствами, в том числе некоторыми странами «Большой семерки», авторы написали, что «никто из нас не действует от имени спонсоров или клиентов».

По мнению ученых-юристов, конфискация была бы незаконной, если бы была применена против невинного государства, не нарушившего своих международных обязательств. Такие действия разрешены, утверждают они, если они предпринимаются против государства-нарушителя и направлены на то, чтобы убедить его прекратить свое незаконное поведение и выполнить свое обязательство по выплате компенсации потерпевшим или, если уговоры не помогают, добиться этой компенсации с помощью активов государства-нарушителя.