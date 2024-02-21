Европа и Китай договорились закупать больше газа в Катаре вместо российского 21.02.2024, 22:16

Китай не желает инвестировать ни юаня в «Силу Сибири-2».

Пока Владимир Путин уговаривает Китай построить новый трубопровод «Сила Сибири-2» и предлагает Германии «повернуть вентиль», чтобы запустить «Северный поток-2», китайские и европейские импортеры газа наращивают закупки в Катаре.

Как сообщает Bloomberg, катарская госкорпорация QatarEnergy готовит к подписанию новые контракты на поставки сжиженного природного газа в КНР и Евросоюз.

Один из крупнейших мировых экспортеров СПГ, QatarEnergy уже имеет 27-летний контракт с китайской СPCC. Следом планируется заключение аналогичной сделки с Sinopec — второй по объемам производства нефтегазовой компанией КНР. Кроме того, планируются сделки с европейскими мейджорами — французской TotalEnergies, итальянской Eni, британо-голландской Shell, а также американскими ConocoPhillips и ExxonMobil. Все они ранее получили доли в газовом месторождении North Field, газ с которых будет поступать их клиентам.

Катарский газ заменит в Европе российский, поставки которого в прошлом году опустились до уровней времен Леонида Брежнева. На некогда крупнейший рынок сбыта «Газпром» прокачал лишь 28 млрд кубометров — минимальный объем с 1975-80 гг. Чуть меньше — около 22 млрд кубометров — «Газпром» продал в Китай. В 2024 году поставки по «Силе Сибири» могут вырасти примерно до 30 млрд кубов, но даже когда труба заработает на полную мощность — 38 млрд кубометров в год, — она компенсирует лишь чуть больше одной пятой былого экспорта в Евросоюз.

Путин предлагал Китаю нарастить импорт газа до 100 млрд кубометров в год. Но две встречи с председателем КНР Си Цзиньпином — в марте и октябре — оказались безрезультатными: Пекин не подписал контракт на «Силу-Сибири-2».

Китай не желает инвестировать ни юаня в новую трубу, предлагая России полностью оплатить многомиллиардный счет за строительство, а также требует скидок на российский газ, рассказывал The South China Morning Post знакомый с ситуацией источник в Москве. «Пекин очень хорошо понимает, что может диктовать свои условия и что находится в значительно более сильной позиции, (чем Россия), — пояснял собеседник издания. — В том, что касается строительства, Пекин хочет быть уверенным, что для него не будет ни рисков, ни расходов. Россия — сторона, которая полностью оплатит счет».