В США пришлось экстренно посадить самолет: у него прямо в полете начало разваливаться крыло 22.02.2024, 1:24

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На борту самолета авиакомпании United Airlines, 19 февраля выполнявшего рейс из Сан-Франциско в Бостон (США), произошла чрезвычайная ситуация. Прямо во время полета самолет потерял часть обшивки правого крыла, в результате экипаж был вынужден совершить аварийную посадку в аэропорту Денвера, пишет Daily Mail.

Об инциденте рассказал один из 165 пассажиров рейса — 67-летний комментатор лыжных гонок из штата Мэн Кевин Кларк. По его словам, сразу после взлета он почувствовал резкую вибрацию и «громкий жужжащий шум».

A Boeing $BA 757-200 plane this morning reportedly had to be diverted mid-flight to land after a passenger on the United Airlines flight noticed a piece of the wing was broken 😲pic.twitter.com/Jro1uiawQl — Evan (@StockMKTNewz) February 20, 2024

Вскоре пилот объявил, что у самолета «незначительное повреждение» правого крыла и рейс будет перенаправлен в Денвер. Когда Кевин открыл шторку и сам выглянул в окно, то увидел, что часть обшивки крыла «буквально развалилась».

Впоследствии выяснилось, что поврежден один из предкрылков — панелей, регулирующих подъемную силу крыла во время взлета и посадки. Часть этой конструкции по неизвестной причине оторвалась.

Какое-то время Кларк не переживал из-за происходящего, успокоенный словами командира судна, что борт благополучно доберется до места аварийной посадки. Но потом самолет попал в зону турбулентности, и пассажир то и дело проверял состояние крыла, пока не решил, что больше не может на это смотреть. После этого он «просто начал молиться», но предварительно снял поврежденное крыло на видео.

К счастью, экипажу удалось благополучно посадить самолет. Никто из пассажиров не пострадал, их отправили ближайшим рейсом в Бостон. Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что проводит внутреннее расследование инцидента.

Фотографии поврежденного крыла в разной стадии разрушения выложил на Reddit еще один пассажир того же рейса, спросивший у пользователей: «Насколько сильно мне следует паниковать?»

Один из комментаторов ему ответил: «Это известная (хотя и редкая) точка отказа Boeing 757. Ее нельзя назвать огромной проблемой, но она может вызвать трудности с управлением и тряску из-за неравномерного потока воздуха над крылом».

Напомним, самолеты Boeing в последнее время отметились несколькими происшествиями, из-за которых эксплуатацию ряда моделей воздушных судов приостановили по всему миру.

Один такой инцидент произошел в небе над американским штатом Орегон вечером 5 января. У самолета Boeing 737, следовавшего из Портленда в Калифорнию, спустя 20 минут после начала полета вырвало один из элементов фюзеляжа с иллюминатором.

Как сообщала газета New York Times, речь идет о так называемой дверной заглушке — части обшивки самолета, которая устанавливается там, где производитель предполагал наличие запасного выхода, от которого отказались в конечной конфигурации судна.