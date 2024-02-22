В Беларуси могут значительно снизить лимиты беспошлинного ввоза товаров из-за границы 2 22.02.2024, 10:30

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Это касается и посылок.

Министерство финансов России не поддержало идею сохранить повышенными нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования на текущем уровне. Поскольку эти нормы вводят для всех стран ЕАЭС, то изменения будут и для Беларуси, пишет nashaniva.com.

Причем тут санкции?

На текущий момент лимит при ввозе товаров через наземные границы составляет 1000 евро и 31 кг. Повышенные лимиты действуют с апреля 2022 года. На такой шаг власти пошли ради того, чтобы не допустить дефицита товаров из-за введенных санкций. Иными словами, государство приоткрыло завесу и включило зеленый свет серому импорту. До войны и санкций беспошлинный порог составлял 500 евро и 25 кг.

Максимальная цена беспошлинного ввоза товаров в посылках может снизиться до 200 евро.

Изначально планировалось, что повышенные нормы будут действовать до 1 октября 2022 года, но позже дважды продлевали срок действия повышенных лимитов.

Сейчас похоже, что продления не будет, поскольку, как следует из сообщения российского Минфина, «обстоятельства, послужившие основанием для введения указанной нормы «к настоящему времени в значительной мере исчерпаны».

Если изменения примут, то они начнут действовать с 1 апреля 2024 года.

Получается, что за почти два года действия санкций бизнес и экономики стран ЕАЭС, прежде всего России и Беларуси, приспособились к работе в новых условиях и потребность в сером импорте исчезла.

Другим доказательством того, что Россия и Беларусь больше не нуждаются в серых поставках товаров, можно назвать запрет на перепродажу в РФ автомобилей, растаможенных в Беларуси с использованием льготы. Эта норма вступает в силу 1 апреля.

Что это означает для Беларуси?

Для рядовых жителей уменьшение лимитов беспошлинного ввоза товаров с 1000 евро и 31 кг до 500 евро и 25 кг будет означать рост цен на некоторые импортные товары, которые под видом вещей для личного использования челноки массово привозили в страну для последующей реализации. Часть таких товаров шла дальше в Россию.

Уменьшатся доходы челноков и предпринимателей, которые зарабатывали на доставке и продаже товаров из ЕС.

Другой причиной, которая также повлияет на цену товаров для потребителей и зарплаты определенной категории граждан, станет анонсированное закрытие еще двух пунктов пропуска на границе с Литвой, которое состоится 1 марта.

Все это значительно уменьшит возможности белорусов ездить в соседние страны ЕС за покупками, чтобы сэкономить. Как известно, ряд товаров, особенно бытовая техника, в ЕС стоит значительно дешевле, чем в Беларуси. Помимо этого выбор там более широк.