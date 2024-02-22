Путин стал посмешищем на открытии «Игр будущего» 9 22.02.2024, 10:39

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После заявления о «величии России».

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия в Казани фиджитал-турнира «Игры Будущего», который состоится с 21 февраля по 3 марта. В своей речи главарь Кремля заявил, что РФ «остается одной из ведущих спортивных держав».

«Закономерно, что идея объединить классический и киберспорт была рождена в России. Наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов. «Игры Будущего» – это свобода от политической конъюнктуры, любых видов дискриминации и двойных стандартов. Мы всегда выступали за продвижение спорта и его высоких гуманистических ценностей. «Игры Будущего» – наш дар мировой спортивной семье», – заявил Путин.

Такой пафос со стороны главы Кремля получил неожиданную реакцию со стороны российских болельщиков, пишет obozrevatel.com.

Они не стали поддерживать своего лидера, а устроили ему настоящую травлю в интернете.

Самым заплюсованным комментарием стал пост про смерть Путина.

«Хорошо что эликсир бессмертия не изобрели. Так что рано или поздно этот день настанет и тогда даже трезвенники напьются от счастья», - пишут в интернете.