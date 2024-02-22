Оскорбили Путина: коллаборант Балицкий «подставил» армию РФ 1 22.02.2024, 11:01

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Евгений Балицкий

«Гауляйтер» внезапно проговорился о военных преступлениях россиян.

«Губернатор» временно оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий открыто признал, что российские власти принудительно депортируют украинских граждан, которые выступают против вторжения России в Украину или «оскорбляют» РФ, и, вероятно, намекнул на казни украинцев ВС РФ. Об этом сообщает Институт изучения войны в сводке от 22 февраля.

По информации аналитиков, в интервью, опубликованном 20 февраля, Балицкий заявил, что российские оккупационные власти «выслали большое количество семей, которые не поддерживали так называемую «специальную военную операцию» или «оскорбляли» Российскую Федерацию, в частности флаг РФ, гимн или же президента Владимира Путина.

Эксперты отметили, что Балицкий оправдывал поступки, которые могут быть классифицированы как военные преступления, утверждая, что насильственная депортация украинских семей была осуществлена для их же безопасности. Он аргументировал это тем, что оккупационным властям пришлось бы «разбираться» с этими семьями еще более «жестким» способом в будущем, или же их могли бы убить другие пророссийские граждане.

По словам Балицкого, что оккупационные власти «дали (депортированным семьям — ред.) возможность выехать», однако депортировали некоторых силой, «дав им бутылку воды» на границе. Балицкий также заявил, что оккупационным властям пришлось принять «чрезвычайно жесткие решения, о которых (он — ред.) не будет говорить». вероятно, намекнув на проведение без суда российскими оккупационными войсками расстрелов граждан Украины.

В ISW неоднократно сообщали о принудительной депортации страной-агрессором украинских граждан, в том числе детей, и продолжает считать, что Кремль пытается уничтожить украинский язык, культуру, историю, этническую принадлежность и идентичность, в том числе путем деятельности, которая выглядит как нарушение Конвенции о предотвращении и наказании преступления геноцида.

Аналитики подчеркнули, что соответствующие заявления Балицкого о российских депортациях украинских граждан, которые критикуют российскую оккупацию, указывают на то, что депортационные кампании РФ частично направлены на русификацию населения на временно оккупированных территориях путем принуждения и страха.

Эксперты отмечают, что желание Балицкого открыто обсуждать и даже защищать незаконное обращение российской оккупационной власти с украинскими гражданами в обнародованном интервью подчеркивает степень поддержки и продвижения такой политики российскими властями.